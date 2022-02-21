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Lisa挑戰災難顯老「女教師眼鏡」也太酷！　粉絲讚翻：我戴就是土狗

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa身為時尚駕馭力高超的女明星，繼上回整個人穿成「一根香蕉」依然獲粉絲讚翻後，這次Lisa挑戰的災難單品是超容易顯老的「女教師眼鏡」，只見她身穿寬鬆毛衣，以一派休閒的裝扮配上一副白色窄框眼鏡，又再度引來一面倒的讚賞：「Lisa戴眼鏡太帥了」、「我戴上就是個土狗。」

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▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa最新穿搭。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

Lisa上傳的最新穿搭照中，她身穿CELINE的寬鬆針織毛衣，搭配運動棉褲，展現了她私服最愛的街頭舒適風，雖然衣服寬鬆歸寬鬆，但是依然凸顯Lisa纖細的身材。

特別的是，Lisa這回難得戴上了眼鏡，且是白色的矩形框款式，像這樣的窄框型讓人不禁聯想到小時候很多女老師會戴的那種眼鏡，給人有點兇又刻薄的感覺，並不是時下流行的金屬細框、大鏡面的款式。

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa戴「女教師眼鏡」造型。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

不過這款一般人不敢嘗試的「女教師眼鏡」，戴在Lisa臉上卻有了不同的境界，獲得粉絲們一面倒的讚賞：「這眼鏡戴在她臉上就是時尚代言人，戴在我臉上就是呆。」、「這種眼鏡真的超酷，我戴上就是個土狗。」、「這眼鏡太潮了！」

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關鍵字：

Lisa, 眼鏡

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