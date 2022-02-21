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禦寒必看！營養師曝4大「產熱食物」，讓你立刻暖起來

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▲▼營養師曝4大產熱食物。（圖／Unsplash、Pexels）

▲天冷除了穿暖禦寒，挑選的食物也很重要。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

寒流來襲、氣溫驟降，下著下雨讓體感溫度創新低，除了多穿衣服保暖外，營養師高敏敏教你多吃4大「產熱食物」，讓你自帶暖爐，立刻熱起來。

營養師高敏敏表示，天冷容易增加心血管疾病意外，暖起來尤其重要，她分享4大產熱食物，多吃能刺激血液循環，同時增加身體代謝，身體自然暖起來。

▲▼營養師曝4大產熱食物。（圖／Unsplash、Pexels）

#老薑

老薑內含薑烯酚，攝取能使身體暖和，冷冷的天就很適合來杯熱薑茶、蛤蜊薑湯都是好選擇。

▲▼營養師曝4大產熱食物。（圖／Unsplash、Pexels）

#辣椒

辣椒中的辣椒素能刺激血液循環，天冷建議可以吃小辣讓自己流點汗，但提醒腸胃道敏感的人，不要空腹吃辣會比較好。

▲▼營養師曝4大產熱食物。（圖／Unsplash、Pexels）

#大蒜

蒜素可以增加代謝力，建議可以在雞湯中可加點蒜頭，或是炒菜也能多加一點大蒜，對身體都好處多多。

▲▼營養師曝4大產熱食物。（圖／Unsplash、Pexels）

#肉桂

肉桂醛促進身體代謝，來杯肉桂拿鐵或大家很愛的熱紅酒，也可以幫助暖身。

▲▼營養師曝4大產熱食物。（圖／Unsplash、Pexels）

▲看似簡單的喝溫水小動作，保暖又養身。

其他生活習慣，像是多喝溫開水，可以促進血液循環，同時避免血液過度黏稠、注意脖子四肢末梢保暖，善用圍巾、帽子、手套等多層次保暖穿搭、起床後要記得暖身，建議稍微活動後再增加運動量，另外不暴飲暴食很重要，別再增加身體負擔比較好。

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關鍵字：

禦寒, 產熱食物, 營養師

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