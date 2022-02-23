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破萬元銀離子寬口襪＋護腰下殺2折　抑菌除臭、吸濕排汗好百搭

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文／C編

銀纖維無毒、安全而且環保，運用在服裝上可以抑制臭味、吸濕排汗，如果有容易流汗、體味比較重的困擾，相當適合穿著，「Her森森」推出「京美銀纖維特展」活動，包含寬口襪、護腰、提臀褲、無痕內衣等等，最低激殺2折，只要有需求都可以找到適合的單品。

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▲京美,Her森森,銀纖維,。（圖／Her森森）

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寬口襪禮盒＋護腰，售價12760元、特價2588元

健康竹炭纖維襪，採用台灣等級最高的孟宗竹，用高溫1200度以上的溫度燒製竹炭原料，可以有效吸濕排汗和除臭，長時間穿保暖又透氣不悶熱，寬口設計穿上腳也不會感到緊繃，輕鬆散去腳氣。

竹炭銀纖維逆時健康提臀褲5件組，售價10720元、特價2190元

緹花布料設計，像是蕾絲的質感，外觀有特色之外機能性也很強，抑菌除臭效果同時可以吸濕排汗，日本深溝減肥波浪紋，具有拉提的效果，可以雕塑身材，高腰的設計能夠護住小腹，穿上外衣看起來很顯瘦。 

醫療級長效支撐X型舒緩護膝2雙組，售價15760元、特價4980元

保護膝蓋在冬天非常重要，避免風吹雨淋，可以維持關節的健康，360度無縫包覆設計同時又有舒適透氣的效果，穿戴不悶癢，並且採用黃金比例溶製技術，專利鍺紗、竹炭紗、日本彈性紗溶製而成，可以長時間配戴、親膚舒適。

健康銀纖維無痕內衣5件組，售價21400元、特價3500元

抑菌除臭、乾爽舒適，同時彈性貼身、吸濕排汗，緹花的布料可以展現出女性的優雅，同時又具有機能性，達到拉提緊緻、撫平背肉的效果，看起來整個人更加纖細，零感內著超舒服。

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▲京美,Her森森,銀纖維,。（圖／Her森森）

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能量銀纖維鍺石火耀褲5件組，售價2970元、特價2970元

採用日本最新銀纖維技術，高達99.9%抑菌效果，特殊包護式編織設計，立體無縫編纖，貼身舒適，20到60吋腰都適用，健康、防菌、清臭，而且零摩擦，超耐穿，洗淨脫水之後，晾乾過夜6小時，第二天早上就能再穿上了。 

關鍵字：

京美, Her森森, 銀纖維

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