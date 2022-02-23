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孫藝真穿「一字領＋紅唇」撫媚破表！ 大逆齡網驚嘆：看不出40歲

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國女神孫藝真近日以新劇《三十九》回歸，首播立馬開出亮眼成績，加上日前與玄彬宣布將在3月步入禮堂的消息，轟動各界，可以說是愛情事業兩得意的她，再度以VALENTINO韓國區形象代言人登上韓版《ELLE》，其中一張畫報，孫藝真以一襲全紅一字領洋裝搭配紅唇妝容，撫媚指數破表，完美狀態讓網友直嘆完全看不出年齡，「根本看不出40歲」、「這狀態簡直了」、「根本少女」。

孫藝真近日放出即將結婚的好消息後，便頻頻出現在鏡頭前，先是帶著新劇《三十九》回歸，緊接著又以VALENTINO品牌代言人之姿登上雜誌畫報，只見她身穿一套一字領紅色洋裝，直接將頭髮往後綁起，大方曬出天鵝頸線與纖瘦鎖骨，搭配紅唇妝容，盡顯撫媚姿態，下一秒孫藝真轉身，大片白皙美背瞬間一覽無遺，彷彿少女般的姣好狀態，令粉絲不敢相信她今年已經邁入40歲了。

接著她換上氣質的白色花朵襯衫，透過牛仔寬褲、與皮革Logo皮帶，帶出率性感的復古氣息，並以向後梳的油頭造型，披上長板大衣外套，巧秒展現出優雅的中性風格穿搭，最後當然也不忘帶貨，背上Valentino Garavani Locò白色長型包款出鏡，成為整張畫報的生火焦點。
 

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關鍵字：

孫藝珍, 孫藝真

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