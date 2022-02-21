漫威迷荷包要破了！　復仇者聯盟發威變時尚首飾與名錶　

▲Pandora《復仇者聯盟》Logo釦頭手鍊3,680元，串上美國隊長盾牌造型吊飾2,080元。（圖／Pandora提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

漫威系列電影在全球有不少忠實粉絲，日本腕錶品牌CITIZEN去年即推出漫威系列錶款，將各英雄特色融入錶款設計之中，搭配限定錶盒吸引目光；而與迪士尼合作密切的丹麥品牌Pandora，近日也點搶攻漫威迷荷包，創作MARVEL x Pandora系列，讓《復仇者聯盟》成員搖身一變成為精緻首飾，包括9顆串飾、一條手鍊與一款戒指。

▲Pandora《復仇者聯盟》雷神之槌造型吊飾，2,080元。





▲Pandora《復仇者聯盟》鋼鐵人造型串飾，3,280元。

為忠實呈現鋼鐵人、黑豹、黑寡婦、浩克等角色形象，Pandora運用金屬結合琺瑯，打造逼真的串飾，並鐫刻各自的經典名言，展現英雄本色；美國隊長、雷神則各以招牌盾牌與雷神之槌造型呈現，同樣具高辨識度，絕配扣頭刻有《復仇者聯盟》經典Logo與「WE ARE HEROS」字樣的手鍊。

▲Pandora《復仇者聯盟》無敵浩克造型串飾（左）2,480元，黑豹造型串飾 2,480元。

CITIZEN也將《復仇者聯盟》成員的特色加入錶款設計，例如美國隊長AW1367-05W腕錶在面盤7時至8時位置點綴盾牌圖案，搭配迷彩錶帶凸顯他的軍人背景；而以《復仇者聯盟》為主題的光動能腕錶AW1155-03W，從錶殼、時針、時標、錶扣、CITIZEN及Avenger的Logo均採用香檳金色，蜂巢圖面盤象徵蓄勢待發的行動力，帥氣風格吸睛。

▲CITIZEN面盤點綴美國隊長盾牌圖案的AW1367-05W腕錶，11,900元。（圖／翻攝Citizen官網，以下同）





▲CITIZEN《復仇者聯盟》為主題的AW1155-03W腕錶，11,800元。



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