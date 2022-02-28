自以為浪漫的摸頭、沒話題硬要聊　5大追求行為其實讓人超反感

實習記者施至真／綜合報導

雖然單身也可以不寂寞，但單身久了，還是會經常反問自己，為什麼每次遇到想追求的心儀對象時，總是才剛開始曖昧沒多久，感情就告吹了呢？今天盤點網友票選追求異性的5大「超NG行為」讓人很反感，愛情小白想要順利閃光GET就快點避避雷吧。

▲愛情小白追求另一半，別犯這5大忌。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）

＃自以為浪漫的肢體接觸

偶像劇中的主角在追求另一半時，總是有許多不經意卻超心機的肢體接觸，像是摸頭、勾手等甜死人的小動作，都讓觀眾充滿無限遐想，許多愛情小白也會把它們運用在真實生活中。然而，這些看似很加分的小動作，也有可能是扣分關鍵，畢竟肢體接觸僅限於和喜歡的人才浪漫。

＃沒話題又硬要聊

還在因為和對方沒有共同話題，而感到苦惱嗎？沒話題就別苦撐了吧，硬是找話題聊下去，只會讓你顯得很煩人又掉價，不如找一個真正聊得來的人相處，雙方都會比較自在。

＃不懂裝懂

有些人習慣以「不懂裝懂」來拉近彼此之間的距離，除了想迎合對方並取得認同之外，同時也想將自己的無知隱藏起來。然而不懂裝懂卻更容易弄巧成拙，不僅會讓對方不好意思拆穿你，還會讓自己顯得虛偽又無知，因此，面對自己不熟悉的話題，還是坦白承認自己不了解就好了，說不定還能因此開啟新話題呢。

＃戀愛腦和控制狂超扣分

「好感」可以拉近人與人之間的距離，並造就一段美好的感情，然而有許多人只要稍微嚐到甜頭，就會馬上變身愛情至上的戀愛腦，或是佔有慾超重的控制狂。身為貼心的另一半，不論是在追求階段、曖昧階段或是在一起之後，都該隨時警惕自己，在相處中要留給對方應有的隱私和空間，並且不要為了感情失去自我。

＃朋友圈很多異性，看起來不像單身者

單身的你身邊有許多異性朋友，完全沒有問題，但太過頻繁的發出和異性朋友一起出去的動態，只會讓你看起來很像是個玩咖，並且會讓你想追求的對象認為，自己只是一個備胎而已，若是有想要認真追求對方，就盡可能避免太過頻繁的和異性出去吧。

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