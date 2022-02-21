H＆M旗下高級感品牌COS驚傳登台！　徵才網露餡：可能開在這

記者王則絲／台北報導

隸屬於瑞典快時尚品牌H&M旗下的高端副牌COS（Collection of Style），以極簡、現代感的風格為其特色，是許多明星以及時尚迷們的愛牌，以往想入手卻十分麻煩的COS，近日被發現在徵才網站上悄悄釋出了賣場人員職缺訊息，驚傳即將正式登陸台灣！

▲H&M旗下高端品牌COS驚傳登台！（圖／翻攝自IG@cosstores）



雖是H&M旗下品牌，但是COS並不是走平價路線，而是定位在中高價位的高端品牌，COS於2007年創立，以極簡風格聞名，服裝大多呈現高雅、俐落的剪裁設計，少有強調身形的性感設計，不刻意塑造女性線條，且色調以黑、灰、白為主，佐以淡雅的大地色、裸色、嫩藍或丹寧，所以單品幾乎不挑人穿。

COS雖有著精品的架勢與高端面料，但是一件單品的價格約定在台幣3,000～5,000元左右，距離精品還有一段差距，並不是這麼遙不可及，深受許多名人、時尚迷的愛戴，像是先前韓女星Jennie也背著COS推出的手袋悠遊巴黎。

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▲COS於徵才網上開出職缺消息。（圖／截圖）



而COS近日在徵才網上陸續貼出賣場人員職缺消息，洩露了登台消息，內容提到上班地點位於台北信義區，不過詳細開店位址尚不清楚，另外開幕時間以及台灣的售價情況也都尚未公開，不過此消息依然讓時尚迷們倍感興奮，因為這代表著往後不必再這麼麻煩找代購了！

▲COS門市示意圖。（圖／翻攝自IG@cosstores）