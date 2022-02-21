fb ig video ETtoday search mobile

H＆M旗下高級感品牌COS驚傳登台！　徵才網露餡：可能開在這

>

記者王則絲／台北報導

隸屬於瑞典快時尚品牌H&M旗下的高端副牌COS（Collection of Style），以極簡、現代感的風格為其特色，是許多明星以及時尚迷們的愛牌，以往想入手卻十分麻煩的COS，近日被發現在徵才網站上悄悄釋出了賣場人員職缺訊息，驚傳即將正式登陸台灣！

▲COS登台消息曝光。（圖／翻攝自IG）

▲H&M旗下高端品牌COS驚傳登台！（圖／翻攝自IG@cosstores）

雖是H&M旗下品牌，但是COS並不是走平價路線，而是定位在中高價位的高端品牌，COS於2007年創立，以極簡風格聞名，服裝大多呈現高雅、俐落的剪裁設計，少有強調身形的性感設計，不刻意塑造女性線條，且色調以黑、灰、白為主，佐以淡雅的大地色、裸色、嫩藍或丹寧，所以單品幾乎不挑人穿。

COS雖有著精品的架勢與高端面料，但是一件單品的價格約定在台幣3,000～5,000元左右，距離精品還有一段差距，並不是這麼遙不可及，深受許多名人、時尚迷的愛戴，像是先前韓女星Jennie也背著COS推出的手袋悠遊巴黎。

►Jennie私下最常背「巨大雲朵包」　超大容量＋療癒感完勝小廢包！

▲COS登台消息曝光。（圖／翻攝自IG）

▲COS登台消息曝光。（圖／翻攝自IG）

▲COS於徵才網上開出職缺消息。（圖／截圖）

而COS近日在徵才網上陸續貼出賣場人員職缺消息，洩露了登台消息，內容提到上班地點位於台北信義區，不過詳細開店位址尚不清楚，另外開幕時間以及台灣的售價情況也都尚未公開，不過此消息依然讓時尚迷們倍感興奮，因為這代表著往後不必再這麼麻煩找代購了！

▲COS。（圖／翻攝自IG）

▲COS門市示意圖。（圖／翻攝自IG@cosstores）

關鍵字：

COS, 登台, H&M, 徵才

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

羽絨衣「不腫秘訣」天冷必學！IU拉出大長腿　Krystal連腰身都在

羽絨衣「不腫秘訣」天冷必學！IU拉出大長腿　Krystal連腰身都在

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

皮膚科醫師曝「下巴反覆冒痘」3大原因！第一種刷酸反而更糟

皮膚科醫師曝「下巴反覆冒痘」3大原因！第一種刷酸反而更糟

柯佳嬿喝黑咖啡甩水腫　早餐只吃「原型食物」不用斷食也能瘦 「畫中有畫」作品藏玄機　「第一眼看見什麼」測內在性格與人際關係 有這兩點「睡眠症狀」要注意了！很可能是憂鬱症前兆 改善失眠的3個方法！睡前儀式感超重要，告訴大腦：我要睡了 逛完林口outlet周邊美食這裡挑！6間特色餐廳連在地人都讚不絕口 《蠟筆小新》聯名GU！睡衣花紋手提袋、巧克比螢光襪超Q 韓女星都愛中短髮！4款範本幹練、甜美都包辦　Wendy同款超受歡迎

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面