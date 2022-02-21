Seiko高級錶星軌面盤好神祕　限量款更纖薄

▲Grand Seiko 44GS 55周年紀念錶款SLGH009（左）305,000元，SLGA013腕錶275,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是Grand Seiko 44GS腕錶問世55周年，此經典作將日本自古對光與影變化的著迷融入設計之中，擁有九項「Grand Seiko Style」特色，包括平面面盤、12時時標寬度是其他的2倍、多面立體切割時標與寬版時分針、鏡面拋光錶圈與錶殼平面、半嵌入錶身的錶冠、連續側面線條與反斜面的錶圈與錶殼側面等。品牌為周年慶創作2款星軌面盤的限量錶，分別搭載Spring Drive 9RA2與Hi-Beat 9SA5兩款機芯，二款機芯皆是首次裝配於44GS錶殼中，各限量550只。

▲Grand Seiko 44GS 55周年紀念錶款SLGH009面盤刻紋象徵星宿運行時的軌跡，裝載80小時動力儲存9SA5機芯。

2款白鋼打造的Grand Seiko 44GS 55周年紀念錶款，內在升級，搭載Hi-Beat機芯的SLGH009錶款厚度為11.7mm，裝配Spring Drive機芯的SLGA013錶款厚度則為12.1mm，皆比過去44GS錶款纖薄許多；兩款限量錶配備箱形藍色寶石水晶鏡面，也是同型錶款首見，顯露靈感源自星宿運行軌道的紋路，SLGH009錶款面盤採用深藍色、SLGA013錶面則為深灰色。

▲Grand Seiko 44GS 55周年紀念錶款 SLGA013。

散發神秘氣息的夜空常成為錶面的主視覺，瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）

多款Rendez-Vous Night & Day約會系列女錶，即以深藍面盤代表夜空，點綴日夜顯示的星月盤，再搭配鑲鑽錶圈增添華美，流露浪漫氣息。

▲積家Rendez-Vous Night & Day約會系列經典腕錶，434,000元。（圖／積家提供）

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