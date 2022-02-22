「毛毛外套」讓Lisa愛到包色　療癒度破表、多種穿搭法被問翻

記者王蓁蓁 / 台北報導

近日寒流襲來氣溫驟降，能夠保暖的單品肯定是必備，相比大家都在穿的厚重羽絨外套，可以發現韓女團BLACKPINK成員的Lisa，最近則是狂穿一件CELINE毛毛外套，甚至愛到直接包色。一直是時下女孩穿搭範本的她，私下偏好簡單、舒適的穿搭，此次「帶貨」又要來放火燒大家。

▲Lisa以惹火高開衩背心＋個性皮褲，搭配全白CELINE毛毛外套。（圖 / 品牌提供）

就算是氣溫低冷的冬天，Lisa照樣不改辣妹風格，以超惹火的高開衩背心、搭配個性皮褲，只見她披上全白CELINE毛毛外套，整體視覺上溫暖又時髦，瞬間將帥氣的街頭造型，混搭出優雅高級感，另外她也不忘疊戴金色飾品，呼應外套上的金扣，遊走在腰間的焦糖色TRIOMPHE凱旋門手袋，巧妙讓穿搭透出一股法式復古感。

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▲Lisa改以全扣方式穿搭外套，最後不忘小露性感。（圖 / 品牌提供）

另一款棕色的毛毛外套，遠遠看過去彷彿一直毛茸茸的泰迪熊，療癒指數破表，此次穿搭，Lisa則是「裡面沒穿」直接將外套扣子全部扣上變成上衣，而Lisa當然沒有放過任何耍辣的機會，就算包得緊緊的，Lisa也以「衣服不穿好」的方式小露香肩與鎖骨，下半身同樣以皮褲出鏡，背上黑色TRIOMPHE金釦迷你肩背包呼應配色，只見性感氛圍在保暖造型中隨之逬發。

▲CELINE短款羊駝/羊毛外套。（圖 / 翻攝品牌官網）

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