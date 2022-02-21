LV與微風廣場分手　精品漲價、移動版圖「正要開始」

▲位於微風信義的LV，將再擴大成為升級版的旗艦店型。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

LV今年2月初離開待了15年的微風廣場，前進信義區開設旗艦大店，原位由GUCCI正式接手，而信義區最具指標的精品集合地新光三越A4，今年更有BURBERRY全台首間女裝專門店、LOEWE女裝概念店進駐，而通路也指出，去年的漲價只是前哨，真正的漲價潮才「正要開始」。

近兩年進入疫情年，消費者買精品卻越來越不手軟，精品業績屢創新高，成為各大百貨成長動能，雖說歐美許多新貨已轉往台灣、南韓與疫情較不嚴重的亞洲各國，還是出現不少搶貨潮，熱門品牌不少門店都出現「包不夠擺」的狀況，即便近日LV全品項調漲10%至15%，指標商品還是不夠賣。

這樣的市場下讓台灣地區精品更加速全球策略，紛紛朝向指標型大店佈局，或是開設專賣店來引進更多品項，LV今年跟微風廣場說再見，將挺進信義微風開設更大的旗艦店型，原有櫃位將由近年火熱的GUCCI接手，也代表目前東區商圈LV僅有SOGO復興店獨家，也帶動該店業績成長50%至60%。

信義商圈精品也有一波異動，新光三越旗下最具精品的指標分店A4，已手握香奈兒、Dior等旗艦店，今年又將再引進BURBERRY全台首間女裝專門店，以及從信義微風遷移過去的LOEWE女裝概念店，都是品牌擴大戰線、引入更多單品的佈局。

▲BURBERRY在新光三越A4的新店。（圖／品牌提供）

而精品在去年因應疫情製造與運輸成本提高，紛紛調漲旗下商品價格，也澆不熄消費者的購買熱情，去年香奈兒反應3次漲價，業績還是屢創新高，新光三越卡利HIGH回饋活動首日，A4店外馬上排出購買長龍，其他包括LV、開雲集團也有數次調漲，消費者仍是照買。

對此通路觀察，因國界不會這麼快開放，即便開放可能民眾可能還會再觀望一陣子，近年精品以舉辦活動、聯名營造話題等方式誘客出手，消費者買得停不下來，自然就是調整價格的好時機，這樣的調漲波段應該只是開始，部份精品的高低端品牌將在3月又有一次價格調漲。