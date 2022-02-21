林又立恢單「理想男友」條件公開！林可彤開出「薪水無上限」急徵才

記者王則絲／台北報導

名模林又立、林可彤兩人共同創立運動品牌hyphy，於今舉辦第二季新品發表會，活動上林又立透露已「恢單」快一年，還藉著新品發表場合公開「徵友」，大談理想對象條件：「只要夠幽默，不介意身高、年齡。」林可彤則是趁機「徵才」，開出「薪水無上限」的誘人條件，希望能減輕家庭工作兩頭燒的壓力。

▲林又立、林可彤品牌hyphy舉辦新品發表。（圖／品牌提供）



林又立、林可彤於2018年創立運動品牌hyphy，主推機能、時尚的運動服裝，在社群網站上擁有相當高的人氣，去年因逢疫情嚴峻時期，百業蕭條，但因居家運動興起，讓hyphy反而異軍突起，林又立、林可彤表示：「都不敢跟大家講我們賺很多，其實去年疫情嚴峻時，業績漲了兩倍。」並透露去年一年營業額已突破六千萬元。

今hyphy舉辦第二季新品發表，兩位創辦人林又立、林可彤親自現身演繹全新「Wave」系列，包括林又立身穿的Y字美背運動內衣、林可彤示範的單肩Bra Top，全罩杯設計能完整包覆胸型，不受運動跑跳的影響而跑位，還有收攏副乳的效果，穿起來能感受到滿滿的安全感。

▲林又立、林可彤示範新品運動內衣。（圖／翻攝自官網）



今日談到第二季新品的理念，林又立開玩笑表示：「是為了要把我給嫁掉的設計理念。」趁著品牌的發表會上，直接發起「徵友」。原來林又立與前任新加坡男友因不敵遠距離戀愛多時，已於去年5月分手了，對於理想對象的條件她也大方公開：「我喜歡好笑的、幽默的。」她認為自己現在也沒有什麼條件好要求別人，所以一切特別看感覺，只要能逗她笑，不管是姐弟戀、身高差距大的長短腳之戀都不介意。

▲林又立「徵男友」條件公開。（圖／品牌提供）



林可彤則是在當了二寶媽後，深深感受到事業家庭兩頭燒的窘況，她意識到自己把事情排太多，回家情緒就會不好，容易影響到老公和家人，所以自己也一直在調整中、不斷學習。也因此，林可彤趁著這次發表會也發佈了「徵才」消息，希望有人能分擔龐大的工作量，並開出「薪水無上限」的優渥的條件，端看個人能力定奪，不過這麼好的條件目前還是找不到人，讓她十分苦惱。

▲林可彤則是藉機替公司「徵才」，並開出優渥條件。（圖／品牌提供）