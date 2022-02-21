fb ig video ETtoday search mobile

林又立恢單「理想男友」條件公開！林可彤開出「薪水無上限」急徵才

>

記者王則絲／台北報導

名模林又立、林可彤兩人共同創立運動品牌hyphy，於今舉辦第二季新品發表會，活動上林又立透露已「恢單」快一年，還藉著新品發表場合公開「徵友」，大談理想對象條件：「只要夠幽默，不介意身高、年齡。」林可彤則是趁機「徵才」，開出「薪水無上限」的誘人條件，希望能減輕家庭工作兩頭燒的壓力。

▲林又立、林可彤。（圖／品牌提供）

▲林又立、林可彤品牌hyphy舉辦新品發表。（圖／品牌提供）

林又立、林可彤於2018年創立運動品牌hyphy，主推機能、時尚的運動服裝，在社群網站上擁有相當高的人氣，去年因逢疫情嚴峻時期，百業蕭條，但因居家運動興起，讓hyphy反而異軍突起，林又立、林可彤表示：「都不敢跟大家講我們賺很多，其實去年疫情嚴峻時，業績漲了兩倍。」並透露去年一年營業額已突破六千萬元。

今hyphy舉辦第二季新品發表，兩位創辦人林又立、林可彤親自現身演繹全新「Wave」系列，包括林又立身穿的Y字美背運動內衣、林可彤示範的單肩Bra Top，全罩杯設計能完整包覆胸型，不受運動跑跳的影響而跑位，還有收攏副乳的效果，穿起來能感受到滿滿的安全感。

▲林又立、林可彤。（圖／品牌提供）

▲林又立、林可彤示範新品運動內衣。（圖／翻攝自官網）

今日談到第二季新品的理念，林又立開玩笑表示：「是為了要把我給嫁掉的設計理念。」趁著品牌的發表會上，直接發起「徵友」。原來林又立與前任新加坡男友因不敵遠距離戀愛多時，已於去年5月分手了，對於理想對象的條件她也大方公開：「我喜歡好笑的、幽默的。」她認為自己現在也沒有什麼條件好要求別人，所以一切特別看感覺，只要能逗她笑，不管是姐弟戀、身高差距大的長短腳之戀都不介意。

▲林又立、林可彤。（圖／品牌提供）

▲林又立「徵男友」條件公開。（圖／品牌提供）

林可彤則是在當了二寶媽後，深深感受到事業家庭兩頭燒的窘況，她意識到自己把事情排太多，回家情緒就會不好，容易影響到老公和家人，所以自己也一直在調整中、不斷學習。也因此，林可彤趁著這次發表會也發佈了「徵才」消息，希望有人能分擔龐大的工作量，並開出「薪水無上限」的優渥的條件，端看個人能力定奪，不過這麼好的條件目前還是找不到人，讓她十分苦惱。

▲林又立、林可彤。（圖／品牌提供）

▲林可彤則是藉機替公司「徵才」，並開出優渥條件。（圖／品牌提供）

關鍵字：

林又立, 林可彤, hyphy, 運動內衣, 徵男友, 徵才

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

羽絨衣「不腫秘訣」天冷必學！IU拉出大長腿　Krystal連腰身都在

羽絨衣「不腫秘訣」天冷必學！IU拉出大長腿　Krystal連腰身都在

柯佳嬿喝黑咖啡甩水腫　早餐只吃「原型食物」不用斷食也能瘦

柯佳嬿喝黑咖啡甩水腫　早餐只吃「原型食物」不用斷食也能瘦

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

皮膚科醫師曝「下巴反覆冒痘」3大原因！第一種刷酸反而更糟 逛完林口outlet周邊美食這裡挑！6間特色餐廳連在地人都讚不絕口 LV與微風廣場分手　精品漲價、移動版圖「正要開始」 改善失眠的3個方法！睡前儀式感超重要，告訴大腦：我要睡了 「畫中有畫」作品藏玄機　「第一眼看見什麼」測內在性格與人際關係 有這兩點「睡眠症狀」要注意了！很可能是憂鬱症前兆 孫藝真《三十九》大齡女子超中肯金句：相差不超過10歲就算同齡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面