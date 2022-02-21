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48歲篠原涼子性感身材不藏了！　《金魚妻》養眼曲線就靠「2件事」

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▲▼篠原涼子《金魚妻》緊實身材就靠「2件事」 。（圖／翻攝自ig、NETFLIX）

▲48歲篠原涼子逆齡有術，劇中不吝展現完美身材。（圖／翻攝自IG、Netflix、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

Nexflix日劇《金魚妻》熱播，劇情講述著6位人妻出軌的禁忌不倫戀，其中飾演《金魚妻》的篠原涼子，劇中唯美裸露畫面，更讓人臉紅心跳，讓人完全看不出來她竟已經48歲，而她緊實身材和多年不變的容顏，靠的就是飲食和瑜珈。

▲▼篠原涼子《金魚妻》緊實身材就靠「2件事」 。（圖／翻攝自ig、NETFLIX）

▲▼篠原涼子《金魚妻》緊實身材就靠「2件事」 。（圖／翻攝自ig、NETFLIX）

篠原涼子在日本受訪時曾分享，為了《金魚妻》中的劇情畫面，需要讓身材再緊實一點，她的早餐就酵素玄米為主食，中午則選擇低熱量便當，努力2星期後瘦下5公斤，才能在螢幕中呈現完美畫面。

她曾在專訪中提及，她維持美麗的祕訣就是飲食和瑜珈，飲食方面減少食用碳水化合物、選擇植物性油脂，盡量也以蔬菜為主食，水更是堅持每天喝足2000cc以上。

▲▼篠原涼子《金魚妻》緊實身材就靠「2件事」 。（圖／Unsplash）

其中她更有一個早晨的消腫妙招，每天早上起床都會吃小黃瓜，從冰箱拿出後等待恢復常溫，再用鹽或味噌調味，因為小黃瓜屬於涼性食物，若冰冷食用會有礙血液循環，因此沙拉或飲料她都會等待常溫再食用。

▲▼篠原涼子《金魚妻》緊實身材就靠「2件事」 。（圖／Unsplash）

除了飲食之外，她更有做瑜珈的習慣，一周堅持5次，是她對自己的堅持。因為瑜珈會使身體流汗加速代謝，不只能讓氣色變好，膚質也能G維持不錯，通常運動後趁著身體循環良好，她更會喝一杯酵素飲料，幫助身體大掃除。

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關鍵字：

金魚妻, 篠原涼子, 保養

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