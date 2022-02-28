4款「莓果聖品」吃出健康美顏　冷凍法、加優格美味零負擔

實習記者施至真／綜合報導

顏色鮮艷又香氣十足的莓果，不只是冰箱必備的水果，更是女性的保養聖品，單吃解膩、加在優格杯裡更是飽足又健康，酸甜的滋味有如初戀，小小的果粒卻擁有超高營養素，難怪那麼多人愛不釋手。

▲莓果類令人愛不釋手。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）

莓果不只種類多元，就連好處都多到數不完，生活中常見的莓果如：藍莓、蔓越莓、覆盆莓、黑莓等，都是能夠讓你越吃越美麗的低GI指數水果，而它們除了味道酸甜「涮嘴」，容易讓人一顆接一顆吃不停之外，還擁有能夠促進腸胃蠕動的膳食纖維、良好抗氧化能力的花青素，以及維生素A、維生素C……等多種功效，難怪會被譽為最天然的美容聖品。

單吃莓果不僅可以補充營養素，還能搭配優格、牛奶、蜂蜜，當作早餐或是下午茶食用，另外，近期超夯的草莓，也是莓果家族的成員，走在路上盡是琳瑯滿目的草莓季限定商品，讓人看了心癢難耐，每個都好想咬一口。除了新鮮莓果外，今天還要介紹4款居家不能沒有的莓果產品，一起吃出健康美顏吧。

＃冷凍莓果

綜合冷凍莓果一直是好市多的人氣必買商品，經過急速冷凍的莓果，盡可能保存新鮮莓果中的營養元素，雖然營養價值沒有太大的變化，但口感卻容易因為退冰，而變得比較濕軟，因此除了將冷凍莓果加在優格中直接食用外，還可以打成果汁、冰沙，甚至做成果醬，同樣都能品嚐到莓果的酸香好滋味。

＃莓果乾

果乾是日常生活中常見的低熱量健康零食，不論當成零食單吃或是加在優格、沙拉中都好吃，除了預防女性泌尿道感染的蔓越莓乾，口服的天然美容聖品藍莓乾，也是人體必備的微量元素喔。

▲蔓越莓乾對女性好處多多。（圖／翻攝自好市多）

＃莓果發泡錠

覺得汽水不健康，卻捨棄不了氣泡飲的朋友，發泡錠絕對是你的好選擇！市售的發泡錠種類多元，除了具有提神功能的B群及維持免疫力的維生素C以外，富含蔓越莓素的發泡錠更是女生的好朋友，不僅可以改善私密處的尷尬異味，還能還妳清爽健康的「妹妹」。

▲氣泡錠比起汽水健康多了。（圖／翻攝自屈臣氏）

＃莓果果醬

果醬內富含天然果酸，能夠促進消化液分泌，酸酸甜甜的好滋味，不論淋在冰淇淋上、加在果汁中、塗抹三明治或鬆餅上，都能為你增加食慾，並為食物增添層次風味。

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