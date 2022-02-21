寒流加下雨「玻璃結水珠」弄溼室內　網友推3解法

▲連日低溫加上濕氣高，有網友在網路上求問如何解決窗上冷凝水。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

今年最強寒流來襲，從北到南都出現低溫，有網友在居家社團提問，表示室內玻璃因寒流來襲加上濕度高，上方都有水氣凝結，形成一顆顆的水珠，水氣太多都流到地面不說，還可能造成發霉狀況，甚至連窗簾也濕了。玻璃上形成水珠是因為溫差太大造成，凝結的水確實可能會讓室內出現發霉狀況，對此有熱心網友分享3種處理方式。

窗開小縫、使用除濕機

氣候潮濕的台灣，擁有除濕機的家庭很多，建議在睡前先用除濕機，將室內的空氣變得更乾燥，並把窗戶開一個小縫，避免過大溫差，但這方法效果有限，僅能用於情況較不嚴重的時候。

擦上一層清潔劑

使用噴霧瓶放入清潔劑混合乾淨的水，均勻噴灑在玻璃上並擦拭，其活性劑成分讓水變成水膜，無法附著在玻璃上結成冷凝水。

善用肥皂水

若家中沒有清潔劑，也可用肥皂水來應急，先把肥皂放在熱溫水裡溶解，之後再擦上玻璃，等待肥皂水乾掉後，用乾的報紙將其擦拭乾淨，也會有跟清潔劑大同小異的效果。

專家表示，以上3點都是稍微應急的方法，若想要治本，還是要安裝雙層玻璃才能避免，但建議若玻璃上有凝結水氣，還是要處理一下，像是白天醒來開窗通風，或是使用除濕機降低室內濕度，避免室內水氣過高，長期下來黴菌滋生，到時就更難處理了。