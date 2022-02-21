女團怎麼舞動髮絲都不亂！4招固定法讓頭髮紋風不動

記者李薇／綜合報導 圖／IU IG、Irene IG、Jisoo IG

南韓女星在舞台上賣力舞動，但頭髮總是可以完好如初，總是一點都不會亂，到底是怎麼做到的？以下有4種方式可以讓頭髮、帽子都固定在定點不動，不管怎麼甩都不會鬆動，一定要學會，才能隨時隨地都擁有女神級髮型。

1.長髮不亂

先把髮絲左右各留出一點，然後將這兩撮留起來不動，將其他的髮絲盤起來，然後將這兩撮往後綁成一個馬尾，固定之後，再把盤起來的頭髮放下，這樣纏繞在耳後的髮絲，一直動都不會散掉，也不會弄到臉上。

2.貝雷帽固定法

冬季很多女孩都會選擇貝雷帽，打造出另類精緻的造型，但有再戴帽子的人一定會發現，帽子常常會越跑越高，根本難以固定住，建議可以使用三支小黑夾，將它夾住頭髮左邊、右邊跟中間，這樣怎麼動都不會亂跑。

3.髮箍固定法

髮箍也是很多人都會選擇的造型，但有些款式不合頭型，常常都會掉下來，或是走動一下就會歪掉，這時也可以使用，小黑夾在左邊、右邊跟中間進行固定，讓髮箍直接定在頭髮上，風吹都不會動一下。

4.麻花辮固定法

被麻花辮打到可以說是女孩們心中永遠的痛，想要維持完美的造型，左右甩頭髮絲不動，只要用迴紋針把麻花辮跟衣服夾住，固定之後，不管風怎麼吹、怎麼亂跳，麻花辮不動就是不動，隱形又方便。