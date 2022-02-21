fb ig video ETtoday search mobile

女團怎麼舞動髮絲都不亂！4招固定法讓頭髮紋風不動

>

記者李薇／綜合報導　圖／IU IG、Irene IG、Jisoo IG

南韓女星在舞台上賣力舞動，但頭髮總是可以完好如初，總是一點都不會亂，到底是怎麼做到的？以下有4種方式可以讓頭髮、帽子都固定在定點不動，不管怎麼甩都不會鬆動，一定要學會，才能隨時隨地都擁有女神級髮型。

▲髮絲,頭髮,掉髮,髮絲,頭髮,掉髮,。（圖／IU IG、Irene IG、Jisoo IG）

1.長髮不亂

先把髮絲左右各留出一點，然後將這兩撮留起來不動，將其他的髮絲盤起來，然後將這兩撮往後綁成一個馬尾，固定之後，再把盤起來的頭髮放下，這樣纏繞在耳後的髮絲，一直動都不會散掉，也不會弄到臉上。

▲髮絲,頭髮,掉髮,髮絲,頭髮,掉髮,。（圖／IU IG、Irene IG、Jisoo IG）

2.貝雷帽固定法

冬季很多女孩都會選擇貝雷帽，打造出另類精緻的造型，但有再戴帽子的人一定會發現，帽子常常會越跑越高，根本難以固定住，建議可以使用三支小黑夾，將它夾住頭髮左邊、右邊跟中間，這樣怎麼動都不會亂跑。

▲髮絲,頭髮,掉髮,髮絲,頭髮,掉髮,。（圖／IU IG、Irene IG、Jisoo IG）

3.髮箍固定法

髮箍也是很多人都會選擇的造型，但有些款式不合頭型，常常都會掉下來，或是走動一下就會歪掉，這時也可以使用，小黑夾在左邊、右邊跟中間進行固定，讓髮箍直接定在頭髮上，風吹都不會動一下。

▲髮絲,頭髮,掉髮,髮絲,頭髮,掉髮,。（圖／IU IG、Irene IG、Jisoo IG）

4.麻花辮固定法

被麻花辮打到可以說是女孩們心中永遠的痛，想要維持完美的造型，左右甩頭髮絲不動，只要用迴紋針把麻花辮跟衣服夾住，固定之後，不管風怎麼吹、怎麼亂跳，麻花辮不動就是不動，隱形又方便。

關鍵字：

髮絲, 頭髮, 掉髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

網友超瘋「乾刷洗頭法」！3天髮絲不油膩、照樣蓬鬆有型

網友超瘋「乾刷洗頭法」！3天髮絲不油膩、照樣蓬鬆有型

范冰冰水煮蛋肌膚都靠洗出來！卸妝油足量清潔、泡沫洗臉兩次才夠

范冰冰水煮蛋肌膚都靠洗出來！卸妝油足量清潔、泡沫洗臉兩次才夠

情人節必買清單／女孩心中的夢幻美妝TOP 5　送了絕對不會被臭臉對待

情人節必買清單／女孩心中的夢幻美妝TOP 5　送了絕對不會被臭臉對待

「壞情緒」才是老化真正關鍵　3方法擺脫悲傷痛苦 不想健身也能瘦！靠4招養成易瘦體質　戒斷精緻糖、冷飲 成本不到50元！超便宜「椰子油護髮」媲美沙龍　養完髮絲又滑又順還帶光澤　 羽絨衣「不腫秘訣」天冷必學！IU拉出大長腿　Krystal連腰身都在 柯佳嬿喝黑咖啡甩水腫　早餐只吃「原型食物」不用斷食也能瘦 外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心 皮膚科醫師曝「下巴反覆冒痘」3大原因！第一種刷酸反而更糟

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面