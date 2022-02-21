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曾愷玹為詹朴重回幕前「扮性感特務」　布料少先喝薑湯保暖

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▲台灣設計師詹朴同名品牌APUJAN發表2022最新秋冬系列。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師詹朴同名品牌APUJAN 今（21日）發表2022最新秋冬系列「故事奪還者」( The Ballad of A Story Keeper )，他以影像來訴說時裝，特別請到曾愷玹、大元、簡廷芮與林襄參與演出，許久不見的曾愷玹以中空綠色裙裝現身，而她暌違多年重回大銀幕就擔任女特務，對她而言充滿挑戰。

▲▼APUJAN 延續品牌一貫的科幻與架空世界風格，推出最新一季時裝系列「故事奪還者」時裝秀影片，影片由品牌創意總監詹朴執導，知名演員曾愷玹、演員簡廷芮、演員大元（林艾璇）、新興的人氣女星林襄特別出演，諜報氛圍的異想篇章。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼APUJAN 延續品牌一貫的科幻與架空世界風格，推出最新一季時裝系列「故事奪還者」時裝秀影片，影片由品牌創意總監詹朴執導，知名演員曾愷玹、演員簡廷芮、演員大元（林艾璇）、新興的人氣女星林襄特別出演，諜報氛圍的異想篇章。（圖／記者湯興漢攝）

▲品牌創意總監詹朴（中）執導最新秋冬影像秀，（右起）女星曾愷玹、大元（林艾璇）、簡廷芮、林襄特別出演。（圖／記者湯興漢攝）

APUJAN將在今晚7時15分登上倫敦時裝周官方日程發表2022最新秋冬系列，此前搶先在台灣舉行首映，這是設計師詹朴首度操刀影像導演工作，他提到：「這次是走諜報氛圍，想要透過演員的視角，來看一場時裝秀。」因此請到曾愷玹、大元、簡廷芮與林襄參與演出，曾愷玹為此嘗試女特務角色還挑戰了武打戲，讓她感到非常新鮮：「之前以為是擺POSE就好，沒想到是來真的！」

▲▼APUJAN 延續品牌一貫的科幻與架空世界風格，推出最新一季時裝系列「故事奪還者」時裝秀影片，影片由品牌創意總監詹朴執導，知名演員曾愷玹、演員簡廷芮、演員大元（林艾璇）、新興的人氣女星林襄特別出演，諜報氛圍的異想篇章。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣設計師品牌。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師品牌。（圖／品牌提供）

▲曾愷玹。（圖／記者湯興漢攝）

曾愷玹很早就與詹朴結下淵源，以前就來看過品牌服裝秀，這次更為詹朴重回幕前演出，於影片中演繹幹練的東方禮服，本季詹朴還嘗試了許多不同布料，東方傳統元素加上西方輪廓都是矚目亮點。回到台灣發佈會現場，曾愷玹則換上中空的綠色禮服，對於低溫天氣她早有保暖準備，「有先喝薑湯暖暖身體。」

▲台灣設計師品牌。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師品牌。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE將在2月22日於倫敦時裝周官方數位秀以「VR互動式虛擬遊戲」登場。（圖／品牌提供）

台灣設計師在國際大放異彩，設計師品牌JENN LEE將在2月22日於倫敦時裝周官方數位秀以「VR互動式虛擬遊戲」預告片形式登場，承襲前兩季流動與拉鏈之元素創作核心，此次將扭動與層疊技法聚焦於服裝版型，並請到謝欣穎、李函、吳宜樺展現，民眾也可在明日晚間8點15分於品牌官網同步零時差收看。

關鍵字：

詹朴, APUJAN, 曾愷玹, 大元, 簡廷芮, 林襄

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