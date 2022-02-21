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新加坡百億千金再婚豪奢高調　新人被千萬黃金與山珍海味淹沒

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▲▼ 新加坡百億千金林慧俐 。（圖／翻攝kimlimhl IG）

▲新加坡百億千金林慧俐進行過大禮儀式，排場驚人。（圖／翻攝kimlimhl IG）

記者陳雅韻／台北報導

澳門賭王兒子何猷君舊愛、30歲的新加坡百億千金林慧俐（Kim），去年9月被IT產業的男友求婚成功，準備邁入第二段婚姻，日前兩人進行過大禮儀式，穿中式服裝的新人幾乎被滿房的豐厚大禮淹沒，包括鮑魚、花膠等山珍海味、名酒，以及至少6對出自英皇珠寶的黃金龍鳳鐲與項鍊金飾，光是黃金至少要價上千萬元，相當高調。

▲▼ 新加坡百億千金林慧俐 。（圖／翻攝kimlimhl IG）

▲林慧俐再婚未多加透露另一半的背景。（圖／翻攝kimlimhl IG）

▲▼ 新加坡百億千金林慧俐 。（圖／翻攝kimlimhl IG）

▲過大禮儀式中至少有6對出自英皇珠寶的黃金龍鳳鐲與項鍊金飾，價值上千萬元。

林慧俐是新加坡股票大王林榮福的千金，林榮福身家高達25億美金（約台幣695億元），因此她平日在IG曬的生活照，張張都如她在過大禮儀式中的豪奢氣派，全身上下都是一線精品的新鮮貨，包括一包難求、拍賣場上炒至千萬元的愛馬仕（Hermes）霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮柏金包都成為她的休閒包。

▲▼ 新加坡百億千金林慧俐 。（圖／翻攝kimlimhl IG）

▲林慧俐穿FENDI休閒服搭配愛馬仕夢幻包款霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮柏金包。

不僅收藏名牌衣物與包款，林慧俐鍾愛的玩偶也不簡單，珍藏LV（Louis Vuitton，路易威登）要價17萬2000元的Doudou Vivienne XL巨型娃娃，帶不出門就改抱4萬1600元的Vivienne doudou小型玩偶搭私人飛機。

▲▼ 新加坡百億千金林慧俐 。（圖／翻攝kimlimhl IG）

▲林慧俐最愛LV Doudou Vivienne XL巨型娃娃，172,000元。（圖／翻攝kimlimhl IG）

除了精品行頭驚人，林慧俐的感情世界也相當精采，曾與已故的澳門賭王何鴻燊兒子何猷君有一段情，2017年她透過爸爸公開自己結婚並生子的消息，但她結婚1年多後，於2019年宣布與老公離婚。去年她狂曬新歡，並在9月曬出巨鑽戒證實再度被套牢，近日則舉辦過大禮儀式，滿屋的喜氣禮物展現豪門奢華排場。

▲▼ 新加坡百億千金林慧俐 。（圖／翻攝kimlimhl IG）

▲搭私人飛機時，林慧俐緊抱LV Vivienne doudou玩偶41,600元。（圖／翻攝kimlimhl IG）

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