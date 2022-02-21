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買之前先想4件事情！戒掉買一堆都用不到惡習　回歸清爽極簡生活

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記者李薇／綜合報導

「買、買、買」是很多愛美女孩的生活寫照，不管是買居家生活小物還是衣服，總是如同有囤物症一般，即使衣櫃、家裡已經快爆滿，還是買個不停，以下4個方式幫助妳戒掉這種癖好，回歸清爽的極簡生活。

▲買,斷捨離,衣物,空間,居家,。（圖／pexels）

1.取消關注所有帳號

翻開IG、FB，許多人總是在分享賣物或是又買了什麼好東西，商業化模式總讓人陷入「我應該也要買的念頭」，因此不知不覺多了很多無謂的消費，取消關注那些帳號，斷捨離，讓自己回歸最初的生活吧！

▲買,斷捨離,衣物,空間,居家,。（圖／pexels）

2.衣物盤點、斷捨離計畫

不只是換季的時候可以做斷捨離的工作，平時只要發現有兩個月甚至兩星期沒有穿的衣服，就可以進行清空模式，這樣可以避免東西越積越多，只要有用不到的東西囤在家裡，就進行清空模式，才能更加清爽。

▲買,斷捨離,衣物,空間,居家,。（圖／pexels）

3.算算花了多少錢在這些物品上

每個月記帳，了解自己的開銷花費，也是非常重要的事情，這樣才能知道自己到底花了多少錢在買東西上面，有些時候超出自己的預算，才會懂得珍惜，以及避免下次衝動購物的狀況出現，一定要每天進行。

▲買,斷捨離,衣物,空間,居家,。（圖／pexels）

4.仔細盤算屋內空間還剩多少

很多小資族都是在外面租屋，長時間住下來，可以活動的空間越來越小，只能夠在狹小的空間移動，這時就要想想是不是自己買的東西太多了，才會導致這樣的狀況出現，趕快進行斷捨離工作起來，清出多餘的空間。

關鍵字：

, 斷捨離, 衣物, 空間, 居家

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