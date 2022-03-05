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戰況激烈壓力山大！聲林之王3選手不藏私分享疲勞舒壓好物

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▲▼ ecKare 。（圖／翻攝自影音）

▲《聲林之王3》選手們維持最佳狀態的小秘密。（圖／翻攝自影音，下同）

娛樂中心／綜合報導

一集比一集精彩的《聲林之王3》，選手超水準的演出讓人聽到耳朵懷孕、累積大票鐵粉，更讓不少網友大讚《聲林之王3》是實力最堅強的一屆，粉絲們除了期待選手在舞台上的精彩演出，想必對於螢光幕後大家是如何維持最佳狀態的小秘密非常好奇！

聲林之王人氣選手們透過陸陸續續釋出的後台花絮，讓粉絲們有機會一窺選手們私底下俏皮活潑的一面，像是最近一段花絮影片分享，選手們在彩排空檔會聚在休息室，當大家滿身疲憊時，創作鬼才李拾壹忽然拿起手中的ecKare搖搖杯問大家：「喝過紅藜果膠PLUS了嗎？」邱軍愣了一下，表示從沒發現這可以拿來喝，李拾壹忍不住回應：「拜託～這個超好喝的，你居然不知道？我每次錄影因為太緊張，都覺得肚子不太舒服，喝這個肚子會比較舒服，還能補元氣」。

▲▼ ecKare 。（圖／翻攝自影音）

▲李拾壹：「紅藜果膠PLUS超好喝的，喝這個肚子會比較舒服，還能補元氣」。

而這款曾榮獲2021國家品牌玉山獎的紅藜果膠PLUS不僅喝起來有蘋果香氣，吃的到蘋果果粒及果膠、穀類紅寶石的紅藜營養滿分增加飽足感，還含有40億好菌幫助消化順暢，成為選手比賽前的神隊友，邱軍當場試喝了一口驚訝的說：味道不錯耶～我喜歡，以後準備比賽都要吃這個。

▲▼ ecKare 。（圖／翻攝自影音）

▲榮獲2021國家品牌玉山獎的紅藜果膠PLUS不僅喝起來有蘋果香氣，吃的到蘋果果粒及果膠、穀類紅寶石的紅藜營養滿分增加飽足感，還含有40億好菌幫助消化順暢，

一旁的九九也加入討論之列，她分享：「我比較喜歡這個醇萃飲，酸酸甜甜的很好喝，還能養顏美容，讓上鏡氣色看起來更好，小小一包方便、好喝又能保養皮膚和身體」。而這款醇萃飲內含專利葡萄籽萃取及紅葡萄萃取還有藍莓、櫻桃、巴西莓、覆盆莓等豐富多酚，每天喝就能維持好氣色。

▲▼ ecKare 。（圖／翻攝自影音）

▲▼ecKare玫瑰護手霜是添加雪玫瑰再生精華和乳木果油，擦起來保濕又不黏膩，錄影空調開整天手都很乾剛好可以用。

▲▼ ecKare 。（圖／翻攝自影音）

被美髮耽誤的歌手艾瑞瑞也分享自己愛用ecKare玫瑰護手霜，還一邊幫其他人按摩示範如何保養，他說：「我以前是做頭髮的，所以手真的很容易乾燥，平時特別重視手部保養，而這款護手霜是添加雪玫瑰再生精華和乳木果油，擦起來保濕又不黏膩，錄影空調開整天手都很乾剛好可以用！」一旁的工作人員聽到選手們這麼支持ecKare產品便大方的讓選手們把內外保養神隊友通通帶回家，祝福選手們都能有好成績，繼續用歌聲感動全世界。

關鍵字：

聲林之王, ecl, ecKare, 東森直消電商, ecKare聲林之王3

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