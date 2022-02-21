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安格斯12星座一周運勢2／21-2／27 　雙子移動帶來好運、摩羯想吃回頭草

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

這週行星各就各位，運勢大致延續上週表現，不過有金星加持的每一天對羊座來說都是好日子，此時適合做好防疫措施、拓展自己的人際圈，充沛的貴人運將能帶動工作運勢。春天裡也是脫單機率大增的時機，不妨充分把握。此外，工作忙碌依舊，要懂得抓住空檔安排適度的運動休閒，千萬不要因為忙碌困住自己的腳步。

金牛座 4.21~5.20

水星、金星依舊是本週牛座的最大幸運力量，這週的你工作上表現不差，不過人際方面運勢正默默下滑，建議你稍微收起過度剛硬耿直的脾氣，特別是職場上與你無關的事就沒必要沾惹，免得招來麻煩。至於感情上有情人者彼此情意正濃，但也要當心因此分散了專注力，影響工作。單身者有緣分但還需要拿出你的積極度。

雙子座 5.21~6.20

遷移宮位中吉星照臨，本週雙子能藉著「移動」為自己開運！特別是工作上出差拜訪、出門開會能為你帶來好事，千萬不要發懶推卻邀約，記得做好基本防疫措施再出門。另外感情上與情人保有一點距離，相處能更有美感，不必要事事都出雙入對，單身者適合在春天拓展挑花人際，在水星助力下，網路上認識將是開始新戀曲的好方式。

巨蟹座 6.21~7.21

不論開心還是煩惱，這週感情方面的變化將大大抓住蟹座的注意力，也讓你無睱分神兼顧工作或其它生活，單身蟹座對於「孤單」這件事特別容易敏感，不過脫單還是需要時間啊，試著學會和自己相處，別去強摘不甜的瓜。感情或家庭的事若沒搞定，工作將可能每況愈下，得重新提振心神，讓自己面對並處理棘手的事，在這週是很重要的！

獅子座 7.22~8.22

人際互動仍是獅子這週最大的魔考，乍看之下對你溫和有禮的人未必是貴人，要防範別人笑裡藏刀，或是對你刻意打探、套話。獅子向來對待朋友大而化之、不拘小節的，但也很可能因此種下麻煩的因果，沾惹是非上身。有對象者，感情運勢則不減反增，情人還能是你的顧問，是你最佳軍師；單身者則要提防爛桃花來敲門。

處女座 8.23~9.22

處女座這週仍暫且維持在心情的低壓帶，雖然太陽在上週底轉換了位置，稍稍緩解了你面對工作、面對人群的無形壓力，不過處女座就是個愛把壞事情用放大鏡看、愛自尋煩惱的星座，任何生活上的小瑕疵都可能讓你嘆息很久。此時情人、心上人會是你的解語花，想不通時就讓你喜歡的你來為你開解，肯定會能找到解套方案。

天秤座 9.23~10.22

水星遊走在不利位置，本週對天秤座說並不是太容易，主要是心裡那個不容易滿足的心魔作崇，職場上陰陽怪氣，對家人也挑三揀四，也特別容易對自己生氣，這段時間和朋友、麻吉聊聊能稍稍緩解負面能量，有時間也可從事一些輕量有氧運動，無論是慢跑、爬山或出遊，陽光、空氣都有助去除心裡的小烏雲、扭轉運勢。

天蠍座 10.23~11.22

蠍座向來就是惦惦吃三碗公，個性既內斂又自我，容易在旁人都沒察覺的時候做出一些出人意表的事，這週的你工作上將有一些突破性的變化出現，也是你大賺成就感的時機，不妨加把勁積極闖關，趁著順遂的氣勢一步步實現你自己的目標！感情上進度擱置，單身者卻不算太寂寞，有短暫的桃花正來敲門。

射手座 11.23~12.21

太陽自上週移位後，射手這週開始最好要收斂一點，避免太過得意、太意氣風發，雖然事業宮位旺，讓你工作得心應手，不過近期招惹小人、得罪旁人的機率大增，說話做事得多保有一些同理心。感情上單身者脫單機會渺茫，趁著春天變換髮型、嘗試不同的穿衣風格，也許能增加意外的良緣。

摩羯座 12.22~1.19

一首老歌、一篇舊報導或是一本久久沒翻閱的書，都可能勾起摩羯的老靈魂，這週的摩羯容易走入懷舊的氛圍中，生活上小小的浪漫抒情無傷大雅，出去散散心就可能恢復元氣，但要當心近期感情上走回老路、和認證的渣情人言和的可能，需要好好思考！單身摩羯不妨勇敢做自己，沒必要為了迎合別人的眼光而改變自己。

水瓶座 1.20~2.18

水瓶座這週忙碌指數飆高，除了工作上固定的坐息外，「網路」就是你最大的時間小偷，在螢幕前瀏覽的時間增多了，網路上購物血拼的頻率也大大增加，錢財宮裡多了太陽，將可能進一步蒸乾荷包，最好管控你花在網路上的時間，進一步控管血拼欲望。感情平平，這週桃花不多，但人際互動卻頗頻繁的，也許可以多多留意從朋友變成情人的可能性。

雙魚座 2.19~3.20

太陽默默自上週尾移到了魚座的本命宮位，也終於讓魚兒有了精神一振的機會，這週開始魚座大大恢復活力，工作上能抓到提高效率的訣竅，表現由黑翻紅！人際和感情還需要一點時間催熟，多點耐心等待吧！此時並不是表達真實內心想法的最佳時機，與人溝通要有點保留，面對情人更是別把話說太絕，留點餘地給自己。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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