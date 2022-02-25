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朴信惠4大保養秘訣！選洗面乳最重視這點、玫瑰化妝水濕敷養成好氣色

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近期朴信惠除了因為剪短髮受到注目外，白裡透紅的好氣色也引起大家的注意，先前朴信惠在節目、採訪和活動上也分享過自己的保養秘訣。

秘訣一：不喜歡有泡沫的洗面乳

作為保養第一步，清潔非常重要。朴信惠曾在節目 《Item Show》中分享過，只要是待機休息時，就會仔細卸妝，並用泡沫少、不刺激的洗面乳，他認為含愈高表面活性劑的潔面產品都會起更多泡沫，清潔力較強，同時更具刺激性，容易吸走臉上所有油分和水分。

秘訣二：濕敷保濕

要妝容更為服貼，保濕非常重要，朴信惠喜歡以沾滿化妝水的化妝棉濕敷，甚至會將其送進冰箱後再使用，達到冰鎮的效果，同時最喜歡的是具玫瑰成分的保濕化妝水。

秘訣三：飲食也很重要

完美膚質的養成，飲食也是不可或缺的一環，朴信惠表示自己是容易曬傷的膚質，雖然會塗防曬也不介意小麥肌，但都在曬後塗蘆薈主要是為了紓緩曬傷肌膚，除此之外他每天也會喝至少兩公升的開水，也會飲用紅豆水，藍莓、紫色蔬菜其他抗氧化蔬果也是她飲食中不可或缺的。

秘訣四：塗護髮霜後包頭

身為髮品品牌的代言人，朴信惠也有自己保養頭髮的方法，過去長髮時因時常造型多少有點損傷，在上完護髮或髮油後，朴信惠會包裹熱毛巾，加強頭髮吸收營養。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 朴信惠, 保養

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