fb ig video ETtoday search mobile

6款必買開架眼妝新品！人氣睫毛王新色宛如天生、4色眼彩盤超放電

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

現在到哪都還是得戴著口罩，眼妝相對更受重視，迎接初春，開架品牌也紛紛推出眼妝新品，像是heme、FreshO2、1028、Etude和The face shop等。

Heme極細持色眉筆

主打1.5mm的極細筆芯，能夠精準描繪眉型並且打造自然的毛流感，本次根據亞洲髮色調配出3款新色，分別為：茶棕、深灰及濃棕，全系列完整色號共6色，其中灰棕、濃棕兩色為屈臣氏限定販售。

這款眉筆的筆芯不僅細緻，軟硬度、顯色度也都很適中，色料以黃金比例調配，能達到固色塑形的持妝效果，即使是新手也可輕鬆畫出立體自然毛流感，可銳利也可以很柔和，不論喜歡什麼妝感都蠻適合，增加了三個色選讓不同髮色的大家有更細膩的選擇。

Heme眼部打底膏

上眼影前使用眼影打底膏，是讓眼影更顯色、持久的好方法，既先前推出了透明的版本後，heme今年全新推出了粉嫩色系的眼部打底膏，分別是01melon、02rose，一個步驟同步完成眼窩鋪色和打底。

Heme眼部打底膏主打能替眼皮上一層隔離層，有效防止積線和暗沉，提高眼妝的續航力，同時也添加了植物萃取，平滑眼部的肌膚，讓後續妝容更好上妝。

FreshO2後熟成系列-柔軟沙岸、蜜漬玫瑰6色眼影盤

今年邁入第五周年的FreshO2，以「推翻自己－品牌重塑」推出全新Ripened－後熟成系列，象徵洗禮和淬鍊，其中包含柔軟沙岸、蜜漬玫瑰2款6色眼影盤。

包裝保留環保、易攜和輕巧的紙盤包裝，一盤涵蓋霧面、珠光、亮片三質地，柔軟沙岸是日常暖調的大地色系；蜜漬玫瑰則是甜美、女人味的豆沙、紫棕色系，眼影中也添加了植物性角鯊烷、摩洛哥堅果油、荷荷芭油、玻尿酸等保濕萃取，使粉質更細膩、服貼，延展度更升級。

Etude x Loacker 眼彩盤

既新年的無職Tiger聯名後，屬於情人節的2月份，Etude 和義大利威化巧克力餅乾品牌Loacker跨界合作推出一系列限定彩妝，其中以3種不同的餅乾口味，推出3款不同色系的4色眼彩盤，就連包裝也高度還原餅乾包裝。

玩轉色彩迷你眼彩盤色號分別為：香草、巧克力奶油和覆盆莓優格，香草是日常百搭、怎麼畫都不失手的奶茶色系眼彩盤；巧克力奶油則是更強調深邃度的暖調大地色；覆盆莓優格是甜美、俏皮的粉嫩色系。

The face shop 幻彩時刻四色眼影盤

二月一次推出兩個彩妝系列，其中一項就是幻彩時刻四色眼影盤，一共有六個色號，透明壓克力包裝輕巧好收納，每天都可以根據心情、穿著變換不同的色系。

一盤包含打底色、陰影、重點色，全系列包含大地色系、酒紅色系以及冷色調的裸紫色系等，其中03-06色都有搶眼的大亮片色，如果喜歡韓系眼妝晶透的亮片妝效可以參考入手。

1028 飛激濃瞬翹防水睫毛膏 朱古棕

睫毛膏儼然已是1028的明星商品，除了飛激長（粉紅管身）睫毛膏外，飛激濃（紅色管身）自上市以來也獲得許多好評，今年初終於聽見大家敲碗的心聲，推出了朱古棕色。

有別於飛激長主打輕盈、纖長，飛激濃主打就算是短小的睫毛也能刷出存在趕，選用羽量濃郁膏體，加上獨有的瞬翹定型科技，即便是存在感搶眼的濃密睫毛，也不必擔心因重量下垂；纖細的微弧刷頭刷睫毛時不易沾附眼皮，即便是易失手的下睫毛也能輕鬆刷出乾淨深邃的妝效。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

拆解韓國女生底妝的秘密！這三大重點請筆記，打造原生感透嫩妝效

2022遮瑕推薦：伊麗莎白雅頓、benefit、Za…一筆搞定黑眼圈

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 開架, 眼妝, 睫毛膏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅

「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅

最美星巴克「洄瀾貨櫃門市」將收攤？　業者回應了

最美星巴克「洄瀾貨櫃門市」將收攤？　業者回應了

準到哭！「肚子餓找東西吃」心理測驗，秒測你的真實性格

準到哭！「肚子餓找東西吃」心理測驗，秒測你的真實性格

泰迪熊掰掰！英國百年品牌Harrods撤台　新光三越2折起大出清 台南三井Outlet內行人必逛4店　「比代購便宜」甜價4折起 百億千金掛「金豬牌＋18只金手鐲」出閣　貴氣造型配花海氣勢驚人 agnes b.超可愛小提包2520元！兩色可選　拎上街秒變法國女孩 友情斷捨離！網揭「5種壞朋友」不要交，關係淡掉對你最好 愛上就會負責到底星座Top 3 ！　第一名最癡情，付出無所求 孫芸芸28萬香奈兒大衣慘撞潘瑋柏！　靠美腿與精心搭配完勝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面