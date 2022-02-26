6款必買開架眼妝新品！人氣睫毛王新色宛如天生、4色眼彩盤超放電

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

現在到哪都還是得戴著口罩，眼妝相對更受重視，迎接初春，開架品牌也紛紛推出眼妝新品，像是heme、FreshO2、1028、Etude和The face shop等。

Heme極細持色眉筆

主打1.5mm的極細筆芯，能夠精準描繪眉型並且打造自然的毛流感，本次根據亞洲髮色調配出3款新色，分別為：茶棕、深灰及濃棕，全系列完整色號共6色，其中灰棕、濃棕兩色為屈臣氏限定販售。

這款眉筆的筆芯不僅細緻，軟硬度、顯色度也都很適中，色料以黃金比例調配，能達到固色塑形的持妝效果，即使是新手也可輕鬆畫出立體自然毛流感，可銳利也可以很柔和，不論喜歡什麼妝感都蠻適合，增加了三個色選讓不同髮色的大家有更細膩的選擇。

Heme眼部打底膏

上眼影前使用眼影打底膏，是讓眼影更顯色、持久的好方法，既先前推出了透明的版本後，heme今年全新推出了粉嫩色系的眼部打底膏，分別是01melon、02rose，一個步驟同步完成眼窩鋪色和打底。

Heme眼部打底膏主打能替眼皮上一層隔離層，有效防止積線和暗沉，提高眼妝的續航力，同時也添加了植物萃取，平滑眼部的肌膚，讓後續妝容更好上妝。

FreshO2後熟成系列-柔軟沙岸、蜜漬玫瑰6色眼影盤

今年邁入第五周年的FreshO2，以「推翻自己－品牌重塑」推出全新Ripened－後熟成系列，象徵洗禮和淬鍊，其中包含柔軟沙岸、蜜漬玫瑰2款6色眼影盤。

包裝保留環保、易攜和輕巧的紙盤包裝，一盤涵蓋霧面、珠光、亮片三質地，柔軟沙岸是日常暖調的大地色系；蜜漬玫瑰則是甜美、女人味的豆沙、紫棕色系，眼影中也添加了植物性角鯊烷、摩洛哥堅果油、荷荷芭油、玻尿酸等保濕萃取，使粉質更細膩、服貼，延展度更升級。

Etude x Loacker 眼彩盤

既新年的無職Tiger聯名後，屬於情人節的2月份，Etude 和義大利威化巧克力餅乾品牌Loacker跨界合作推出一系列限定彩妝，其中以3種不同的餅乾口味，推出3款不同色系的4色眼彩盤，就連包裝也高度還原餅乾包裝。

玩轉色彩迷你眼彩盤色號分別為：香草、巧克力奶油和覆盆莓優格，香草是日常百搭、怎麼畫都不失手的奶茶色系眼彩盤；巧克力奶油則是更強調深邃度的暖調大地色；覆盆莓優格是甜美、俏皮的粉嫩色系。

The face shop 幻彩時刻四色眼影盤

二月一次推出兩個彩妝系列，其中一項就是幻彩時刻四色眼影盤，一共有六個色號，透明壓克力包裝輕巧好收納，每天都可以根據心情、穿著變換不同的色系。

一盤包含打底色、陰影、重點色，全系列包含大地色系、酒紅色系以及冷色調的裸紫色系等，其中03-06色都有搶眼的大亮片色，如果喜歡韓系眼妝晶透的亮片妝效可以參考入手。

1028 飛激濃瞬翹防水睫毛膏 朱古棕

睫毛膏儼然已是1028的明星商品，除了飛激長（粉紅管身）睫毛膏外，飛激濃（紅色管身）自上市以來也獲得許多好評，今年初終於聽見大家敲碗的心聲，推出了朱古棕色。

有別於飛激長主打輕盈、纖長，飛激濃主打就算是短小的睫毛也能刷出存在趕，選用羽量濃郁膏體，加上獨有的瞬翹定型科技，即便是存在感搶眼的濃密睫毛，也不必擔心因重量下垂；纖細的微弧刷頭刷睫毛時不易沾附眼皮，即便是易失手的下睫毛也能輕鬆刷出乾淨深邃的妝效。

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