茱莉婭加納演活《創造安娜》假名媛！試鏡獲選僅靠一句話

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Netflix現正當紅的紀錄片影集《創造安娜》（Inventing Anna），讓許多還不熟悉飾演「安娜」的茱莉婭加納（Julia Garner）的台灣觀眾開始對她有所好奇！

演技獲「安娜」本人肯定



因《創造安娜》而大開知名度的茱莉婭加納，在此部紀錄片推出之前，憑藉同為Netflix電視劇《黑錢勝地》（Ozark）便已得過兩座艾美獎。不過，你以為茱莉婭加納的精湛演技僅止於來自獲獎的肯定，那你就錯了⋯⋯。

茱莉婭加納為《美麗佳人》澳洲版三月號封面人物，細談了當初試鏡是如何得到安娜一角：

在拍戲的前置作業，茱莉婭加納曾到監獄裡探訪安娜，後者劈頭就問：「你要如何演我？你可以現在就演給我看嗎？」空氣安靜了一會兒，在茱莉婭加納回答前，安娜咄咄逼人地再問：「所以，你打算怎麼飾演我？」

接著茱莉婭加納便以安娜的口吻複誦了一遍：「所以，你打算怎麼飾演我？」讓安娜噗哧笑了出來，成為她獲選演出的重要因素。

復古女伶氣質

第一眼看到茱莉婭加納，若與眾多女星一字排開，或許不覺得她特別漂亮，反倒是對她脫俗的氣質留下深刻印象。在她過去的訪談中，茱莉婭加納曾提及自己的穿衣範本經常參考奧黛麗赫本、小甘迺迪之妻Carolyn Bessette-Kennedy以及黛安基頓等舊時好萊塢女星或是名流，也難怪在紅毯造型中，茱莉婭加納經常選擇具年代感、美式浮華風格的禮服，完美演繹復古女伶。





常春藤名校高材生

在前述與安娜的互動下，便也不覺得驚訝茱莉婭加納出身於常春藤名校。畢業於哥倫比亞大學，茱莉婭加納學生時期所就讀的系所與傳播影視相關。





靠演戲擺脫內向個性

演戲似乎是內向個性的導師，不少演員透過演戲變得活潑、外向，茱莉婭加納也不例外。在大學時期修習表演課程並參與學生電影的演出，茱莉婭加納漸漸變得善於表達自己，也為自己的演藝之路奠下良好基礎。





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