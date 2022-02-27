fb ig video ETtoday search mobile

茱莉婭加納演活《創造安娜》假名媛！試鏡獲選僅靠一句話

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix現正當紅的紀錄片影集《創造安娜》（Inventing Anna），讓許多還不熟悉飾演「安娜」的茱莉婭加納（Julia Garner）的台灣觀眾開始對她有所好奇！

演技獲「安娜」本人肯定

因《創造安娜》而大開知名度的茱莉婭加納，在此部紀錄片推出之前，憑藉同為Netflix電視劇《黑錢勝地》（Ozark）便已得過兩座艾美獎。不過，你以為茱莉婭加納的精湛演技僅止於來自獲獎的肯定，那你就錯了⋯⋯。

茱莉婭加納為《美麗佳人》澳洲版三月號封面人物，細談了當初試鏡是如何得到安娜一角：

在拍戲的前置作業，茱莉婭加納曾到監獄裡探訪安娜，後者劈頭就問：「你要如何演我？你可以現在就演給我看嗎？」空氣安靜了一會兒，在茱莉婭加納回答前，安娜咄咄逼人地再問：「所以，你打算怎麼飾演我？」

接著茱莉婭加納便以安娜的口吻複誦了一遍：「所以，你打算怎麼飾演我？」讓安娜噗哧笑了出來，成為她獲選演出的重要因素。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

復古女伶氣質

第一眼看到茱莉婭加納，若與眾多女星一字排開，或許不覺得她特別漂亮，反倒是對她脫俗的氣質留下深刻印象。在她過去的訪談中，茱莉婭加納曾提及自己的穿衣範本經常參考奧黛麗赫本、小甘迺迪之妻Carolyn Bessette-Kennedy以及黛安基頓等舊時好萊塢女星或是名流，也難怪在紅毯造型中，茱莉婭加納經常選擇具年代感、美式浮華風格的禮服，完美演繹復古女伶。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

常春藤名校高材生

在前述與安娜的互動下，便也不覺得驚訝茱莉婭加納出身於常春藤名校。畢業於哥倫比亞大學，茱莉婭加納學生時期所就讀的系所與傳播影視相關。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

靠演戲擺脫內向個性

演戲似乎是內向個性的導師，不少演員透過演戲變得活潑、外向，茱莉婭加納也不例外。在大學時期修習表演課程並參與學生電影的演出，茱莉婭加納漸漸變得善於表達自己，也為自己的演藝之路奠下良好基礎。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●2022年Netflix推薦2月電影、影集！《創造安娜》假名媛詐騙，徐玄成人電影《解禁男女》

●「惡名」也是成名？《單身》宋智雅 假貨事件、《Tinder大騙徒》、《創造安娜》，光明正大詐騙的IG世界！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 茱莉婭加納, 創造安娜, Netflix

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

周子瑜短版T洩蠻腰又秀腿　鏡頭拉遠「九頭身」黃金比例超驚人！

周子瑜短版T洩蠻腰又秀腿　鏡頭拉遠「九頭身」黃金比例超驚人！

準到哭！「肚子餓找東西吃」心理測驗，秒測你的真實性格

準到哭！「肚子餓找東西吃」心理測驗，秒測你的真實性格

「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅

「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅

最美星巴克「洄瀾貨櫃門市」將收攤？　業者回應了 茱莉婭加納演活《創造安娜》假名媛！試鏡獲選僅靠一句話 泰迪熊掰掰！英國百年品牌Harrods撤台　新光三越2折起大出清 agnes b.超可愛小提包2520元！兩色可選　拎上街秒變法國女孩 別去追趕那些不在乎你的人！「10條金句」點醒執迷的你 愛上就會負責到底星座Top 3 ！　第一名最癡情，付出無所求 台南三井Outlet內行人必逛4店　「比代購便宜」甜價4折起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面