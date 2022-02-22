洗臉卸妝新品5款推薦！抹茶洗顏粉、玫瑰精油洗出肌膚柔嫩明亮

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

清潔是保養第一步，卸妝、洗臉看似再平常不過，但挑對適合膚質的產好好把臉洗乾淨，重現肌膚原生柔嫩、明亮，其實就是最好的保養。當肌膚達到完美潔淨，後續自然也能將保養品充分的浸潤吸收至肌底。

卸妝

歌劇魅影純素卸妝保養系列

KRYOLAN歌劇魅影自2021年3月推出Vegan認證的超濾鏡底妝系列，2022年再帶來全新「純素卸妝保養」，以淨透卸妝液、肌潤卸妝乳、平衡卸妝油三種質地滿足多種需求的膚質。植物提煉萃取，成份更溫和低敏，讓每天清潔肌膚能輕鬆省時。

淨透卸妝液

主打不用再次沖洗的溫和卸妝，採用Micellar Technology（微膠粒技術），包裹彩妝污垢徹底卸除，成份含有甘油、甜菜鹼、菎麻油滋潤肌膚，潔淨毛孔同時不會讓肌膚乾澀。

肌潤卸妝乳

含深層潔淨的荷荷巴油、滋養肌膚的鱷梨油、天鵝絨絲滑般效果的澳洲堅果油，有多種植物油成分保護肌膚屏障，亦有良好潔淨力。

平衡卸妝油

同樣以珍貴堅果油萃取，加上純素角鯊烷、鱷梨油，以油無水高效率溶妝，頑固彩妝也能卸得一乾二淨。

巴黎萊雅三合一卸妝潔顏水（玻尿酸高效溫和型）

巴黎萊雅三合一卸妝潔顏水系列以「超好卸、卸後不緊繃」的好口碑讓許多人一用就持續回購，更被網友譽為「No.1專櫃平替卸妝水」。為了滿足所有膚質對卸妝的需求，巴黎萊雅再推出三合一卸妝潔顏水玻尿酸高效溫和型。

最重要特色就是「一瓶中僅添加極簡高效的八大成份」，以獨家Micellar磁力導出科技，迅速吸附彩妝髒污並帶走肌膚雜質，在溫和卸淨之餘更搭配高保濕成份的超級玻尿酸，為肌膚維持潤澤感。

JAN DAN簡單洗卸系列

簡單JAN DAN創立六年首度推出洗卸產品-玫瑰賦活卸妝油、玫瑰保濕卸妝水，主打「溫和有效×清潔到位」。

玫瑰賦活卸妝油

嚴選荷荷巴油、甜杏仁油、核桃油三款植萃油為基底，搭配維生素E、紅沒藥醇調合成完美比例，濃妝淡妝都能安心卸除。

油遇水乳化後轉為絲滑質地，於臉上輕輕畫圓可在卸妝同時享受按摩。淡淡的大馬士革玫瑰香氣讓嗅覺體驗更升級。

玫瑰保濕卸妝水

沿用品牌明星商品-簡單玫瑰青春露裡的精華成份，含大馬士革玫瑰精油、玫瑰花水、蘆薈萃取液，還有維他命原B5及玻尿酸等高保濕因子，卸完妝不乾燥，讓肌膚依舊彈潤有光澤。

洗臉

suisai淨透酵素粉N（抹茶那提香）

suisai酵素粉連續7年獲得日本洗顏品銷售冠軍，不僅有基本款白色酵素，2021年更推出從內到外皆為黑色、強化極簡風格與清潔力確保濕感的suisai黑炭泥淨透酵素粉，2022年春天還推出suisai淨透酵素粉N限定新香氛-抹茶那提香，化身抹茶粉幫肌膚大掃除！

suisai淨透酵素粉N添加蛋白分解酵素、皮脂分解酵素，搭配胺基酸洗淨成份，幫肌膚洗去黑頭、角栓與老廢角質，重現平滑。洗後肌膚如絲般光滑、柔軟。這次還帶有抹茶香氣，讓洗臉舒暢又有活力。

NUEVA Torche超溫感三效音波洗臉儀

台灣品牌NUEVA 2020推出重量級新品「聚光機」Torche™ 超溫感 三效音波洗臉儀，獨家採用全球首創技術「V-SONIC™ 超溫感多頻同心音波」，等於讓美容儀、洗臉儀雙機合一。

洗臉時，以精密研發的超溫感模式在「洗卸模式」同時舒張淨化毛孔，更能透過高滲透音波脈動技術將髒污振出。後續還有「音波導入模式」透過全球首創的高滲透同心音波，舒張毛孔讓保養品完美導入，以及「超溫感按摩模式」能提高肌膚溫度，搭配音波震動對肌膚產生細微且高密度的深度按摩，幫助進行臉部柔撫按壓。

除了三效功能，NUEVA Torche™聚光機更擁有優雅外觀及實用細節設計，像採用美國FDA標準的0.6mm衛生矽膠刷毛，衛生易清洗、無須更換。全機身採用IPX7級高規格防水技術，邊泡澡、淋浴都能使用。還有貼心的隱藏式充電孔、磁吸時尚衛生防護蓋外，可攜帶性也是一大特點，全機重量僅135g，比手機還輕盈，若旅行時一樣可以持續清潔、保養不間斷，將瑣碎的洗卸保養時光幻化為細膩的生活儀式感。

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