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短髮真的會上癮！楊丞琳「區塊剪」超正超帥　3款示範過肩也好看

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

楊丞琳每每換髮型都會掀起一股討論，近日她再度公開2022新髮型，短髮區塊剪（Block Cut）x秋冬氛圍感莓果色染髮。

區塊剪 Block Cut

近兩年相當流行的公主切其實就是區塊剪的範疇，將髮絲切成塊狀一般的漸層，以我們先介紹過的長髮來說，會依髮量多寡分層（大多是三層），由前向後分別讓髮長落在顴骨、鎖骨，和最長的位置，搭配染髮、彎度等造型，給人個性十足的感覺。

楊丞琳x區塊剪

都說短髮剪了就會上癮，楊丞琳在IG上公開自己的新髮型並寫下「果然還是剪了，不想留長啊…」，先前曾陸續以挑染、無層次短髮等造型驚豔大家，2022的楊丞琳也不例外，換上了短髮的區塊剪。

比起先前較為整齊的造型風格，楊丞琳這次的短髮俐落中帶點隨性，運用層次塑造出後腦勺的弧度，瀏海的部分乍看之下是中分，但長度恰巧可以銜接到臉際髮絲，既能夠撥成中分，同時也能夠拉出來整理成空氣瀏海；從側面的照片可以看出來，顴骨兩側的髮長恰巧與後面差不多切齊，讓區塊剪的「塊狀」感更加明顯，髮尾則使其自然帶有些許外翹的呈現。

區塊剪x莓果色染髮

除了剪髮外，髮色也是楊丞琳換髮型時一大受到關注的點，這次換上了帶有秋冬氣息的莓果棕色，棕色基底帶有紫、紅色相當顯白又襯膚，遠遠看就很亮眼，也擁有好氣色。楊丞琳在貼文中也提到由於之前有漂過頭髮，染上莓果色的居然帶有挑染的效果，讓她十分驚喜。

更多短髮區塊剪示範

這個髮型在韓國也相當流行，以下有更多短髮區塊剪的造型，提供給大家參考。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 楊丞琳, 短髮, 髮型, 區塊剪

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