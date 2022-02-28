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春夏整髮妙招學Lisa別上復古玳瑁髮夾　5款類似款推薦，女孩必收

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

舉凡髮箍、髮圈、髮夾等，都是整理頭髮的必備配件。「人間芭比」Lisa近日別上CELINE玳瑁色髮夾，迎接即將到來的春夏時節，髮夾不失為一個避免頭髮因汗水而黏在臉上的整理利器！

疫情期間因為需要配戴口罩，在看不到全臉的情況下，脖子以上的配件儼然變成臉上的亮點，像是耳骨夾、項鍊等都是不錯的造型點綴。

素有「人間芭比」美譽的BLACKPINK Lisa，繼前一陣子的髮箍造型成為2021秋冬一大趨勢，近日則換成髮夾作為髮型裝飾，除了直接扎起馬尾，今年春夏不妨試試看用髮夾來整理頭髮。

Lisa同款：CELINE Cursive logo髮夾

作為全球品牌代言人，盡責的Lisa高竿穿衣技巧成功地把代言品牌融入私服穿搭於無形。髮量多或是髮質偏粗的女孩們，應該會發現頭髮不易撥耳後，透過髮夾固定，不只是個亮點裝飾，也方便低頭做事、滑手機的時候不受頭髮干擾。

▲CELINE Cursive logo髮夾，NT$15,500

加碼類似款推薦

Gucci 水鑽髮夾

深咖啡的玳瑁色，Gucci選擇用水鑽來呈現品牌的logo符號，推薦給深髮色的女孩。

▲Gucci 水鑽logo髮夾，NT$14,100

▲Gucci水鑽心型髮夾，NT$9,000

Miu Miu M字髮夾

將品牌代表字母M以玳瑁加水鑽材質呈現，並妝點於金色的波比髮夾上，簡單又耐看，推薦給名字縮寫為M的女孩。

▲Miu Miu M字髮夾，NT$9,000

Tory Burch Kira髮夾

Tory Burch玳瑁色的調製看起來宛如咖啡拿鐵混合的瞬間，綴以18K鍍金黃銅的logo，帶著典雅的復古韻味。另有奶白大理石花紋，推薦給穿搭風格優雅的女孩。

▲Tory Burch Kira髮夾，NT$5,690

L.erickson素面玳瑁髮夾

L.erickson豐富的髮圈顏色選擇與不咬髪的材質，是目前市面上最受歡迎的髮圈。而除了髮圈，品牌其實也有推出各式各樣的髮夾，若是不喜歡logo、水鑽的款式，則可以參考看看L.erickson所推出的素面玳瑁髮夾，推薦給極簡風格的女孩。

▲L.erickson素面玳瑁髮夾，NT$980

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮夾, 配件

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