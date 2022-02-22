金多美高衣Q紅毯造型至今零失誤　6套禮服甜美幹練，散發迷人魅力

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從怪物新人金多美一定要知道的5件事，提到在演員工作之前，因為高挑的身材，加上不世俗的空靈氣息，以模特兒身份出道，也拍攝過不少形象廣告，可想而知，金多美可以駕馭的穿搭風格相當百變，細翻她過往出席各大頒獎典禮的紅毯行頭，再次證實了這點。

▲金多美。（圖／翻攝自Instagram@d_a___m_i、NAVER，下同）



第27屆釜日電影獎

2018年登場的第27屆釜日電影獎，金多美以電影《魔女首部曲：誕生》獲得新人女演員的殊榮，在頒獎典禮上，選擇純白色的斜肩褲裝亮相，不對稱的荷葉設計，搭配率性的褲裝款式，展現金多美可甜可鹽的迷人魅力，雖然在電影界是個新人，不過在紅毯上絕不是初學者等級。

第39屆青龍電影獎

同一年舉辦的第39屆青龍電影獎，金多美再以《魔女首部曲：誕生》獲得最佳女新人獎，不同於前面的又甜又鹽的白色褲裝，金多美一襲白色蕾絲鑽飾連身洋裝走上紅毯，微微縷空的蕾絲，佈滿水鑽點綴和腰帶設計，直接完勝全場女星，一轉身的大露背設計，性感指數再飆升。

第55屆大鐘獎

首部電影作品《魔女首部曲：誕生》好評不斷，金多美成為第55屆大鐘獎的最佳女新人得主，受邀出席頒獎典禮時，換上白色蕾絲刺繡長禮服，性感的低胸剪裁設計，再次展現金多美的好身材。

第55屆百想藝術大獎

在2019年的百想藝術大獎上，金多美展現前所未見的紅毯造型，選擇幹練的黑色正裝出席，正裝裡的大領白色襯衫，為平凡的套裝增添亮點。

第56屆百想藝術大獎

隔年以韓劇《梨泰院Class》再度受邀出席百想藝術大獎，也獲得電視部門最佳女新人獎的榮耀，金多美此次紅毯換上白色薄紗荷葉禮服，浮誇的蓬袖設計增添俏皮感，微透視的荷葉裙讓金多美的腿部曲線若隱若現，讓人印象深刻。

梨泰院發佈會

看到招牌金髮就知道是《梨泰院Class》時期，金多美在韓劇開播前的發佈會上，穿著黑色星星印花洋裝與黑色褲襪，呼應劇中金多美在劇中的嗆辣妹子形象。

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