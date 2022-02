蕾哈娜：「如果我有點胖，那又怎樣？裡面是一個嬰兒」　挺孕肚氣場全開

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

蕾哈娜這幾年美妝(Fenty Beauty)與性感內衣(Savage X Fenty)的事業如日沖天,堅毅的獨立女性形象,可以說是當代最值得敬佩的偶像歌手!

本月初,蕾哈娜向大家宣佈自己懷有身孕的好消息,令許多粉絲紛紛送上誠心祝福。而在這一段時間以來,Rihanna依舊馬不停蹄地拓展自己的事業,期間出席的自家品牌的新店開幕活動,在接受《時人People》訪問時大方坦言:「如果我覺得有一點胖,那又怎樣?肚子裡面有一個嬰兒耶!」(If I feel a little chubby, it’s like, whatever! It’s a baby!)不論是言語,或是穿搭方面,蕾哈娜皆貫徹了做自己的原則。

Rihanna的孕婦穿搭

粉色Chanel古著大衣

在宣布喜訊的穿搭中,蕾哈娜套上一件目前已絕版、Chanel 1996年秋冬系列所推出的粉色長版大衣,搭配著刷破牛仔落地褲,腰間掛著香奈兒皮革金屬鏈,並加以寶石項鍊點綴,讓孕肚自然露出。

全黑性感套裝

全黑色系的搭配,是橫跨時間、文化的時髦標準配色。Riri選擇一套綁帶性感上衣,袒露著部分胸部與孕肚,展現出孕婦獨有的性感韻味。

閃亮迪斯可

日前出席Fenty Beauty活動,蕾哈娜一身的行頭來自小眾品牌The Attico——水藍色的亮色鏈帶上衣,搭配著橘紅色的閃光長褲,誰說孕婦駕馭不了夜店風格穿搭?

豹紋大衣

豹紋大衣與蕾哈娜的女王氣場,可以說是天作之合、相得益彰!選件大地色系的綁帶上衣搭配,下身以百搭的丹寧長褲呼應大衣中的藍色元素。

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● 《創造安娜》Anna Delvey用這一副眼鏡打造專業感!細節控安娜的墨鏡盤點

● 《三十九》孫藝珍劇中造型直擊!三十代女性的上班族穿搭知性、氣質、幹練全都有