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蕾哈娜：「如果我有點胖，那又怎樣？裡面是一個嬰兒」　挺孕肚氣場全開

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

蕾哈娜這幾年美妝（Fenty Beauty）與性感內衣（Savage X Fenty）的事業如日沖天，堅毅的獨立女性形象，可以說是當代最值得敬佩的偶像歌手！

本月初，蕾哈娜向大家宣佈自己懷有身孕的好消息，令許多粉絲紛紛送上誠心祝福。而在這一段時間以來，Rihanna依舊馬不停蹄地拓展自己的事業，期間出席的自家品牌的新店開幕活動，在接受《時人People》訪問時大方坦言：「如果我覺得有一點胖，那又怎樣？肚子裡面有一個嬰兒耶！」（If I feel a little chubby, it’s like, whatever! It’s a baby!）不論是言語，或是穿搭方面，蕾哈娜皆貫徹了做自己的原則。

Rihanna的孕婦穿搭

粉色Chanel古著大衣

在宣布喜訊的穿搭中，蕾哈娜套上一件目前已絕版、Chanel 1996年秋冬系列所推出的粉色長版大衣，搭配著刷破牛仔落地褲，腰間掛著香奈兒皮革金屬鏈，並加以寶石項鍊點綴，讓孕肚自然露出。

全黑性感套裝

全黑色系的搭配，是橫跨時間、文化的時髦標準配色。Riri選擇一套綁帶性感上衣，袒露著部分胸部與孕肚，展現出孕婦獨有的性感韻味。

閃亮迪斯可

日前出席Fenty Beauty活動，蕾哈娜一身的行頭來自小眾品牌The Attico——水藍色的亮色鏈帶上衣，搭配著橘紅色的閃光長褲，誰說孕婦駕馭不了夜店風格穿搭？

豹紋大衣

豹紋大衣與蕾哈娜的女王氣場，可以說是天作之合、相得益彰！選件大地色系的綁帶上衣搭配，下身以百搭的丹寧長褲呼應大衣中的藍色元素。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 蕾哈娜, 孕婦穿搭

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