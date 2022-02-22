大型撞衫現場+1！Jisoo、秀智、Angelababy全穿一樣「秀美腿」比拼

記者王則絲／台北報導

女星們近日大型撞衫事件又一遭，由韓女團BLACKPINK成員Jisoo所演繹的最新DIOR美妝大片中，她穿上了一襲純白大衣，並以裙裝穿法呈現亮相，而韓女星秀智以及大陸女星Angelababy也都曾穿過相同造型，三位女神默契秀出美腿比拼，勝負難分、相當精彩。

Jisoo日前替雜誌拍攝畫報，身穿DIOR新裝並演繹最新底妝、美妝，不愧是稱職的全方位代言人，其中一張造型裡，Jisoo身穿純白的長大衣，運用粗腰封繫在腰際，穿出裙裝的造型，隨著腿一翹，悄悄嶄露白皙雙腿，此外Jisoo頭戴珍珠網紗帽點綴，讓整體造型顯得更為高雅，起到點睛作用。

▲Jisoo、秀智撞衫造型請見第五張。



「國民女友」秀智同樣也是「人間DIOR」，早先曾在拍攝的時尚大片中，穿上過與Jisoo同款的造型，不過秀智將腰帶換成細的，並腳踩厚底老爹鞋收尾，混搭運動單品讓她除了伸出美腿展現女人味之外，還多了分帥氣。

▲Angelababy也早已穿過同套造型。（圖／翻攝自微博）



Angelababy先前則是在品牌活動中選穿同一套出席，且與秀智選以同一條腰帶、與Jisoo同樣踩著高跟鞋，不外乎也穿過高衩的縫隙伸出一雙纖細美腿來擺拍，自帶華麗的氣場。這回三位女神撞衫形成激烈場面，誰也不讓誰，通通祭出美腿必殺技，難以拼出勝負。