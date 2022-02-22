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天氣一冷就「手腳冰涼」？營養師解密真正原因＋改善4招秘訣

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▲▼ 營養師教手腳冰涼補這4點。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲許多女生都有手腳冰冷問題，尤其冬天更明顯。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels

這幾天寒流到，氣溫狂降冷颼颼，讓人只想窩在家裡避冬，但有沒有發現？就算穿上厚外套或窩在棉被裡，還是感覺手腳冰冷，尤其女生更常有這個困擾！營養師顧一中表示，這是正常現象別太擔心，不用各種進補，只要多多注意「補4點」就能幫助改善。

▲▼ 營養師教手腳冰涼補這4點。（圖／翻攝unsplash,pexels）

首先營養師表示，手腳冰涼在大多數情況下不是因為個人身體有問題，而是一個自然規律。當天氣較涼，皮膚上的神經受體接受到了寒冷的信號，就會向大腦傳送預警，大腦判斷外在環境太冷了，而四肢和身體表層表面不斷散發熱量，這樣太浪費熱量，所以就會減少血液流量，將更多的熱量留給軀體中的主要器官供熱，因而造成我們會覺得四肢冰涼。

▲▼ 營養師教手腳冰涼補這4點。（圖／翻攝unsplash,pexels）

而針對為何女生與男生相比，手腳冰涼狀況更明顯？營養師指出，手腳冰涼並不是所謂「氣虛體寒」，主要是因為雌激素分泌的變化以及男女身體構造不同。另一方面，女性大多體內脂肪比較多，而肌肉較少，因此基礎代謝散發的熱能相對於男性來說就會比較少，這也意味著為何手腳冰涼不能靠「進補」來解決改善，因為這就是一個自然現象。

▲▼ 營養師教手腳冰涼補這4點。（圖／翻攝unsplash,pexels）

但也不是說手腳冰冷完全無法改善，只要多多注意以下4點，還是能幫助手腳容易冰冷的人變好很多。

1.補衣服

多穿點衣服做好保暖，或是可以使用電暖器幫助溫暖身體。

2.多運動

養成運動習慣，不僅能增加肌肉量，也能提高基礎代謝，進而幫助提升熱能散發。

3.多補充蛋白質

蛋白質也是維持肌肉量的重要因素，且蛋白質所能產生的熱能在各類食物中最高，多吃高蛋白質食物也能幫助身體產熱，

4.遠離咖啡因和菸酒

但營養師最後也提醒，有些人有手腳冰涼狀況，可能確實是因為生病，像是以下幾類人就要多注意，包含有貧血、甲狀腺功能減退，甚至是一些心臟或代謝性疾病的人，就要特別注意。

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關鍵字：

手腳冰冷, 冰涼, 寒流, 原因, 改善, 方法, 秘訣, 營養師

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