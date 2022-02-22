2022最新美白速報！「防禦亮白」正夯，肌膚立刻亮一號

▲2022年美白產品更多選擇，成分也更加進化。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

不過分追求白皙，現在女生更希望肌膚透亮度再多一些，但是惱人的暗沉、小瑕疵總讓肌膚蒙上一層灰，2022年最新美白不僅只是美白，更提倡強化肌膚防禦力，防禦、美白都顧好，讓膚色更亮一階！

▲嬌蘭 蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳，30ml，5,700元。

在肌膚上形成一層特殊的防護罩，提供SPF 50-PA +++ 的高防曬力。富含蘭鑽抗老與亮白精華技術，有助於對抗外部傷害，避免肌膚暗沉，一瓶做足防護、抗老與亮白。

▲肌膚之鑰 柔光鑽白妝前霜，SPF38/PA+++ 30ml，2,100元。

添加鑽白級奢華養膚成分，讓肌膚就像蒙上一層面紗，幫助修飾肌膚小瑕疵，同時維持肌膚水潤感，更能抵禦日常紫外線，協助預防雀斑和色斑。

▲Elizabeth Arden 光纖鑽白智慧淡斑美白膠囊，60顆，3,850元。

5大美白成分相互加乘，包含維他命C、沒藥醇、蘭撒果樹樹葉、蛇麻草成分，幫助改善肌膚整體狀態，散發健康明亮氣色。

▲Melvita 百合花姸亮白雙效露(紫光限定版)，50ml，1,580元。

除了原有的白百合、海百合、冬青精華外，最新升級版更加入有機日本紫珠萃取精萃，內含抗氧化多酚成分，讓膚色從裡到外亮起來。獨特水油配方是想要溫和美白的好選擇。

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