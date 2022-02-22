網揭瘦子的6個「生活好習慣」，讓你根本胖不起來

▲想要減重，必須從改變日常生活習慣著手。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

明明都是吃，為什麼自己吃了變胖，而瘦子吃了卻還是好身材，仔細研究員來出自於他們的生活方式與態度，盤點以下這6個小習慣，或許能給你一點啟發。

#睡前不吃東西

很多人都喜歡吃宵夜，總讓減重計畫功虧一簣，瘦子們通常都不吃宵夜，因為睡前吃東西不好消化，更會讓胃不舒服，所以他們一有飢餓感，寧可趕快去睡覺。

#有發胖意識

瘦子通常每天都會量體重，十分注意自己的體重變化，變胖了隔天就會吃得清淡些，對於減重不逃避，勇於面對發胖現實，很難管住自己的嘴巴。

#個性太懶

很多瘦子之所以瘦，就是因為太懶，他們覺得做飯很麻煩，所以乾脆就簡單吃，對於吃方面不太講究，吃精不在吃多。

#把胃留給自己愛吃的

因為懂得分配熱量，寧可把扣打留給自己喜歡吃的東西，每天先吃自己喜歡的，再把剩下的熱量分配給其他的食物，絕不會多吃。

#喜歡細嚼慢嚥

他們通常吃東西都喜歡慢慢來，慢慢挑選且細細品味，細嚼慢嚥絕不會大口大口的吃，不僅能吃出食物的美味，更不會發生吃撐的問題。

#很喜歡喝水

口渴的時候第一選擇是水，平常很少再喝飲料，因為水不僅能夠解渴，又擁有飽足感，對身體好處多多。

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