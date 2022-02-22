Jisoo滿手卡地亞好時髦　3萬三環戒是小資女不敗首選

▲Jisoo一身休閒對著波浪鏡自拍，露出總值約40萬元的卡地亞名錶與戒指。（圖／翻攝sooyaaa__IG）



記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Jisoo（智秀）最愛對著義大利大師Ettore Sottsass的代表作「Ultrafragola」、要價近30萬元的「波浪鏡」自拍，近日她穿著條紋襯衫搭菱格紋背心一身休閒入鏡，但仍難掩明星氣息，因為手上的卡地亞總值約42萬元的（Cartier）2款招牌戒指、Tank坦克錶增添時尚感，也洩露好品味了，當中31,600元的Trinity三環戒指小型款是小資女經典不敗的入門首選。

▲卡地亞Tank Louis Cartier手動上鍊機芯腕錶，18K玫瑰金小型款320,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）



Jisoo所戴的卡地亞作品未鑲鑽卻非常搶眼，因為各個都是品牌的不退流行代表作，分別是線條簡潔的長方形錶款Tank Louis Cartier玫瑰金坦克腕錶，以及同樣由路易卡地亞創作的三環交纏Trinity三環戒、結合圓珠與巴黎飾釘Clash de Cartier戒指，她為小資女穿搭與進入卡地亞名錶、珠寶世界做完美示範。

▲卡地亞Clash de Cartier戒指小型款（左）69,000元，Trinity戒指小型款31,600元。（圖／翻攝卡地亞官網）

而身為DIOR大使，Jisoo日常生活少不了DIOR各式最新包款，新歡是包身也以愛心圖案裝飾的紅色心形小包，她斜背此可愛包款再捧著品牌送她的白玫瑰花束，露出小女孩般的笑容，讓粉絲都融化了。

▲Jisoo斜背DIOR心形小包，樂捧白玫瑰花束。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

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