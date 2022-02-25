agnes b.超可愛小提包2520元！兩色可選　拎上街秒變法國女孩

文／C編

法國品牌agnes b.的配件是許多小資女入門精品的首選，因為價格不是非常高昂，適合偶爾投資一下自己，所以深受喜愛，「Her森森」推出多款「agnes b.配飾卡夾」，最低下殺2050元就可以買到，女孩們趕緊入手。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲agnes b.配件，特價2,520元起。點我購買。



agnes b. to b X Mary Quant聯名束口小手提包（二色），原價2680元、特價2520元

與英國品牌Mary Quant的聯名，不僅使用了經典的黑白設計，並印上agnes b.常用的可愛星星與Mary Quant標誌性的花朵，很有特色，內裡採用黑白的條紋，展現出繽紛多樣的風格，拎去上班或購物都很時髦好看。

agnes b.手寫燙金L型拉鍊零錢夾（紅），原價3900元、特價3666元

紅色錢包拿在手上就是喜氣又大方，agnes b.推出的零錢夾上面印有燙金字樣，單邊開口方便收納零錢，夾層可放入卡片或是證件，使用起來簡約又大方，放進迷你小包裡面剛剛好。

agnes b.ab heart手機吊飾（銀），原價2280元、特價2144元

吊飾能讓手機更有特色，銀色的基底搭配上閃閃水鑽，看起來相當閃亮又奢華，不管是吊在手機上還是包包上，都可以立刻增添時尚度，看起來精心配製的細節，絕對成為目光的焦點。

agnes b.ab heart 大小愛心錀匙圈，原價2180元、特價2050元

整串大小愛心的設計，搭配上金屬的質感，讓人覺得相當有份量，適合男生送給女生表達愛意的定情物，掛在包包上面隨時隨地都可以象徵著彼此的愛情。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲agnes b.配件，特價2,520元起。點我購買。



agnes b. 小b 金釦牛皮票卡夾（多色），特價4024元

簡約的顏色搭配上小b金釦設計，看起來相當清爽，打開之後裡面擁有各種卡夾設計，可以放進各種卡片或是證件，一包就可以收納各種小物，背後還可以放票卡，進出捷運站非常方便，再也不用到處翻找卡片，姿態更優雅。