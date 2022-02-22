貝克漢小兒子秀「六塊腹肌」身材超好　隔空喊話：想跟怪奇比莉約會！

記者王則絲／台北報導

足球巨星大衛貝克漢（David Beckham）與老婆維多莉亞（Victoria）育有四名子女，高顏值一家六口常成為媒體焦點。近日小兒子克魯茲貝克漢（Cruz Beckham）迎來17歲生日，與此同時，釋出了替雜誌拍攝的一組性感大片，大秀精實腹肌，還藉機隔空喊話，希望能與歌手怪奇比莉（Billie Eilish）來一場約會。

貝克漢家的小兒子克魯茲，如今也已長成了一位大帥哥，於20日迎來17歲生日，而他的父母親在他生日前夕，資助他拍攝了一組畫報，並在生日時釋出成品，帥氣逼人的大片出爐，讓貝克漢與維多莉亞紛紛在社群分享、支持兒子，並寫下：「為你感到驕傲！」

克魯茲這次登上《i-D》Out of Body專刊封面，他先是裸上身、僅穿著內褲出鏡，毫不遮掩的展露17歲的肉體，精實體態與六塊腹肌線條瞬間就吸住粉絲目光，另外他還戴上銀色牙齒，頂著粉色平頭，嘗試前衛、頹廢帶有些許龐克風的造型，性感的演繹讓粉絲們大驚：「克魯茲真的長大了」、「很性感。」而事實上，這組照片為致敬大衛貝克漢年輕時所拍過的雜誌畫報，讓人見證到超狂基因的存在。

在釋出的訪問片段中，克魯茲提到最喜歡的音樂創作者是Frank Ocean，此外，他還非常「哈」怪奇比莉，表示很喜歡比莉的音樂還有風格，並透過鏡頭大方喊話：「我非常樂意帶她（比莉）來場約會。」隔空告白。

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