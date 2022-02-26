99%的人都曾經中招！導致亂買的4個誘因：無聊、社會壓力都是關鍵

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

你有沒有認真的思考過，自己為什麼會不停的「買買買」呢？以下就來分析亂買的4個誘因，並且需要對症下藥改進，這樣不但可以為自己省下大筆金額，也可以存不少錢，記得一定要仔細看看是否中招了！

1.因為無聊而買

其實現代人所擁有的物品大多數不是必須，甚至很多東西是在打發時間的情況下買的，比如無聊跟閨蜜約出去逛個街，然後這裡看一下、那裡試一下，結果就看上了一條不錯的裙子，就買了下來，這原本既沒有計劃、也沒有理由的購買，是最先需要避免的行為。

解決的辦法就是盡量不要因為無聊，用逛街或是購物平台打發時間，可以改做一些其他的事情佔據，像是看看書、參與一些戶外活動、或是學習新技能等等，比起無聊逛街，這些更可以提升自己。

2.為了變美而買

想要變得更美，是最直接影響買買買的主要原因，最直接的就是在社交軟體或是社群上看見一些很漂亮的女生，她們穿的漂亮衣服、首飾、擦的口紅等等，都讓人想要去複製，幻想擁有這些物品就可以跟那些女生一樣好看。

不是要買同款就會好看，最重要的是應該去學化妝的技巧、規律的運動維持女明星等級的體態，比起買買買更容易讓人變美。

3.為了排解壓力而買

買東西真的是很解壓，但是也應該要保持清醒，「買東西帶來的快樂是很短暫的」，而且有種東西叫做「效益遞減」，就是買得越多，這種快樂跟滿足感就會更少，所以一定要知道自己的需求，買少買好，精簡購買，獲得長期的滿足感。

4.社會壓力

尤其是現在資本主義的社會，灌輸的概念就是美麗地位跟物質是有關聯的，有時候你不介意，但別人會介意，無形之中妳會有這個壓力想要去合群，特別是年輕的女孩特別容易被社會壓力影響，物質至上的態度，有時會讓人失去正確判斷，是想要還是需要。

記得，買多漂亮的衣服或是多貴的包，都不會讓妳變成更有趣或是更有智慧的人，如果因為妳換了一身行頭，身邊那些懶得理妳的人都變成了朋友，那就要小心，很可能不是真心結交的朋友，想要得到別人的肯定，知識、儲蓄、才能才是一個人最大的底氣。