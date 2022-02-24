日網超準心測「上班背什麼包」　看出適合你的婚姻伴侶特質

文／職場人

每個人都有自己嚮往的婚姻模式，無論你是否對結婚有強烈欲望，職場人應該都曾經幻想過自己遇到一位理想伴侶並與他步入禮堂吧（笑）？為了擁有幸福的婚姻，在婚前絕對要明智地選擇適合的人，下列透過日本網站超準心理測驗，從常用的工作包來診斷「你適合什麼樣的婚姻伴侶」吧！

題目：什麼樣的工作包對你來說是不可或缺的？



A：簡單的黑色尼龍包

B：高級的精品包

C：粉色單肩包

D：灰色帆布後背包

選好了嗎？往下看解答吧！

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▲從常用的工作包來診斷「你適合什麼樣的婚姻伴侶」（圖／pixabay，下同）



選A的人

選擇A簡單黑色尼龍包的人，你適合的對象為可以自然相處的「朋友型戀人」。因為你是一個非常冷靜的人，可以理性分析事物，若你能遇到一位年齡、價值觀和家庭環境都相近的婚姻對象，在相處上會比較融洽且穩固哦！

選B的人

選擇B高級名牌包的人，你適合的對象為可以與你相互配合成長的「支持型戀人」。你是一位勤奮且很有上進心的人，在工作上也常常挑戰追求進步，所以你特別適合一位可以理解並支持你想法的婚姻對象，比如願意配合你的規劃而自我調整的，或是彼此可以一起切磋成長的。

選C的人

選擇C粉色單肩包的人，你適合的對象為「精英上班族型戀人」。粉色單肩包象徵著華麗的形象，這代表著你在職業生涯中相對重視「給人的氣質感」，在婚姻中也非常在意愛與尊重，所以你適合找一位社會地位崇高的精英上班族，可以滿足你的任何欲望。

選D的人

選擇D灰色帆布後背包的人，你適合的對象為「適應性強的戀人」。你是一個時常在思考自己需求的人，並且會為了達到這個需求而努力實現它，儘管需要有些變動，所以你適合找一位思維靈活、生活彈性的伴侶，最好還能陪你一起思考如何完成目標。

Source：googirl

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