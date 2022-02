不需吃膠原蛋白！用對粉底就能創造「貴婦好命肌」

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

冬季的粉底液講求滋潤度跟保濕度,因為肌膚比平時乾燥,所以選用的產品就要更加潤澤,才能保持完美膚況,以下就特搜3款厲害的粉底單品,不但適合乾性肌膚,油性肌膚也可以試用看看,可以加強保水度,而且擁有良好的持久效果,買了絕對不後悔。

1.嬌蘭 24K純金光粉底液

這款粉底早就是粉絲狂推的神級單品,因為恰到好處的遮瑕度,又可以創造出細緻的奶油肌,打造出貴婦質感的好命膚質,所以非常受到歡迎,可以說是殿堂級別的單品,金色的包裝看起來也十分貴氣,可以展現出奢華的質感。

2.MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液

提到MAKE UP FOR EVER,最經典的單品就是UHD超進化無瑕粉底液,這次又再度進階,推出全新HD SKIN 粉無痕持久粉底液,擁有超強的遮瑕度,可以蓋住臉上所有瑕疵,不需要遮瑕也可以輕鬆打造無瑕肌,同時又具有保濕度跟強力的持妝度,絕對是專櫃中必投資的隱藏版單品。

3.BIO UP 玫瑰膠原超防護粉底精萃

絲滑輕盈的質地中蘊含高活性養膚能量,首創CRD+T微臻科技,一抹發揮三階段美肌賦活作用,分階段釋放保養精華,隱形毛孔不卡粉、揮別暗沉超聚光、無瑕原生肌立現。匯集大馬士革玫瑰菁純與海洋膠原能量,結合高規格防禦力SPF50、PA+++防曬功能,內養外護全方位賦予肌膚光采健康。