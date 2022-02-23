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不需吃膠原蛋白！用對粉底就能創造「貴婦好命肌」

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

冬季的粉底液講求滋潤度跟保濕度，因為肌膚比平時乾燥，所以選用的產品就要更加潤澤，才能保持完美膚況，以下就特搜3款厲害的粉底單品，不但適合乾性肌膚，油性肌膚也可以試用看看，可以加強保水度，而且擁有良好的持久效果，買了絕對不後悔。

1.嬌蘭 24K純金光粉底液

▲嬌蘭,MAKE UP FOR EVER,粉底液,粉底,彩妝,BIO UP,。（圖／品牌提供）

這款粉底早就是粉絲狂推的神級單品，因為恰到好處的遮瑕度，又可以創造出細緻的奶油肌，打造出貴婦質感的好命膚質，所以非常受到歡迎，可以說是殿堂級別的單品，金色的包裝看起來也十分貴氣，可以展現出奢華的質感。

2.MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液

▲嬌蘭,MAKE UP FOR EVER,粉底液,粉底,彩妝,BIO UP,。（圖／品牌提供）

提到MAKE UP FOR EVER，最經典的單品就是UHD超進化無瑕粉底液，這次又再度進階，推出全新HD SKIN 粉無痕持久粉底液，擁有超強的遮瑕度，可以蓋住臉上所有瑕疵，不需要遮瑕也可以輕鬆打造無瑕肌，同時又具有保濕度跟強力的持妝度，絕對是專櫃中必投資的隱藏版單品。

3.BIO UP 玫瑰膠原超防護粉底精萃

▲嬌蘭,MAKE UP FOR EVER,粉底液,粉底,彩妝,BIO UP,。（圖／品牌提供）

絲滑輕盈的質地中蘊含高活性養膚能量，首創CRD+T微臻科技，一抹發揮三階段美肌賦活作用，分階段釋放保養精華，隱形毛孔不卡粉、揮別暗沉超聚光、無瑕原生肌立現。匯集大馬士革玫瑰菁純與海洋膠原能量，結合高規格防禦力SPF50、PA+++防曬功能，內養外護全方位賦予肌膚光采健康。

關鍵字：

嬌蘭, MAKE UP FOR EVER, 粉底液, 粉底, 彩妝, BIO UP

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