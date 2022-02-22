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Uniqlo大使是冬奧金牌好手！　頂髒辮、戴歐米茄錶根本日雜型男

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▲▼ 平野步夢 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲23歲平野步夢在北京冬季奧運中奪得單板滑雪男子U型場地技巧賽金牌。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

23歲日本單板滑雪好手平野步夢（Ayumu Hirano），在甫落幕的北京冬季奧運中奪得單板滑雪男子U型場地技巧賽金牌，是日本史上首度在該項目奪金，他從15歲起參加3屆奧運已累積2銀1金的好成績，可想而知日後代言活動將接續而來。這位長得像日本雜誌上會出現的潮男，其實早已是日本時尚圈的寵兒，是Uniqlo品牌大使，多次為品牌拍攝形象照，訓練時也穿著牛津襯衫搭配品牌與他合作開發的Miracle Air 3D 牛仔褲。

▲▼ 平野步夢 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲平野步夢已三度征戰奧運，累積2銀1金牌的好成績。（圖／路透社）

頂著招牌髒辨髮型的平野步夢，身高約160公分，雖然不高卻懂得穿出個人特色，他透露最愛寬鬆衣物，無論訓練與否都穿得差不多，特別喜歡去古著店尋寶找90年代的款式，就連穿上Uniqlo襯衫、外套，他也選擇大尺碼，穿出他最愛的時尚風格。

▲▼ 平野步夢 。（圖／翻攝ayumuhirano1129 IG）

▲平野步夢是Uniqlo大使，常穿品牌服裝做訓練。（圖／翻攝ayumuhirano1129 IG）

型男穿搭少不了一只好錶，平野步夢在出發前往北京冬奧前，曬出短暫休息的生活照，亮出歐米茄（OMEGA）248,000元海馬系列Aqua Terra 150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台腕錶，深藍面盤流露優雅氣息；他同時與Oakley合作密切，平日所戴的墨鏡與比賽用滑雪鏡都出自Oakley，為品牌做足宣傳。

▲▼ 平野步夢 。（圖／翻攝ayumuhirano1129 IG）▲▼ 平野步夢 。（圖／翻攝ayumuhirano1129 IG）

▲平野步夢佩戴歐米茄海馬系列Aqua Terra 150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台腕錶，248,000元。（圖／翻攝ayumuhirano1129 IG）

▲▼ 平野步夢 。（圖／翻攝ayumuhirano1129 IG）

▲平野步夢與Oakley合作密切，平日所戴的墨鏡與比賽用滑雪鏡都出自Oakley。（圖／翻攝ayumuhirano1129 IG）

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