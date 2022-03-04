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臻於完美而永恆 Cartier Trinity、 Juste un Clou 簡約細緻耐人尋味

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▲▼ Ｃａｒｔｉｅｒ 。（圖／公關照）

▲以三枚三色金環戒纏繞而成的Trinity戒指與Juste un Clou釘子手環，是卡地亞經典之作。（圖／卡地亞提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）悠長歷史中，在鐘錶與珠寶界立下不少經典之作，「在卡地亞，一切源於繪圖」，一語道破品牌的標誌性特色，無論是Tank、Trinity、Juste un Clou、Santos、LOVE、Panthère美洲豹還是Ballon Bleu系列，均遵循四大設計原則：簡潔線條、精確造型、和諧比例和對細節的堅持，讓創意作品能經得起時間考驗，跨越世代依然雋永。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲路易卡地亞先生賦予Trinity戒指深刻含義，以白金、黃金、玫瑰金三種材質繾綣相繞，環環相扣，象徵「愛情」、「友情」、「忠誠」。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity戒指跨越性別，是時尚男、女都容易搭配的優雅之作。

由路易卡地亞（Louis Cartier）於1924年打造的Trinity戒指，即是經典中的經典，由黃 K 金、玫瑰金與白 K 金三個自由轉動的環圈機交織出全球最暢銷的戒指，卡地亞先生賦予三種顏色個別意義，以白金、黃金、玫瑰金三種材質繾綣相繞，環環相扣，象徵「愛請」、「友情」、「忠誠」，交纏一起的三環戒彷彿生命中愛的縮影，可作為代代相傳的傳家之寶，亦可以是感情的紀念、友情的象徵抑或示愛的媒介，蘊藏每一個重要且珍貴的回憶，因此問世近百年，此款戒指依舊是傳遞真摯情感的首選。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity戒指外層渾圓、內層光滑的三環纏繞，形成交錯層疊的迷人模樣。

Trinity戒指了深具情感意義，其外層渾圓、內層光滑的三環形成交錯層疊的迷人模樣也是吸引目光的關鍵，呼應品牌線條簡潔且比例和諧的核心理念：與卡地亞本身風格同樣簡約卻一眼即可認出的經典設計，流露法式風情與優雅自然氣息，無論男、女都難以抵擋其魅力。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲由卡地亞紐約設計師Aldo Cipullo 創作的Juste un Clou釘子手環，誕生於1971 年。

同樣跨越性別、深受時尚男女喜愛的Juste un Clou釘子手環，則是大膽創意的實踐，由卡地亞紐約設計師Aldo Cipullo於1971年創作，成功將釘子轉化為珍貴珠寶，凸顯品牌挖掘隱身各處之美的決心，讓看似平凡的釘子變身為可輕鬆滑入手腕的貴金屬橢圓手環，手環的兩個拱形圓管是利用隱藏式鎖扣開合，將釘頭對準的尖端，即可扣上。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲情侶一起戴Juste un Clou釘子手環，見證堅貞愛情。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Juste un Clou釘子手環設計大膽前衛，戴起來時髦摩登。

卡地亞不僅精算珠寶外型與佩戴之間的平衡，創造Juste un Clou手環完美比例，並將一般予以隱藏之物大方展現，成為招牌特色，例如在釘子手環一邊的拱形、快到釘頭前的地方，可看到五道刻痕，和平頭鐵釘的刻痕一模一樣，無論是單戴或多個手環一起疊戴，都時髦有型，其大膽反骨、無拘無束的風格，在珠寶史寫下嶄新的一頁。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞將平凡無奇的釘子化為Juste un Clou釘子手環，寫下珠寶史新頁。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

為傳遞卡地亞百年來雋永設計美學及精湛工藝細節，『The Culture of Design』形象概念空間即日起在遠百信義A13一樓耀眼呈現。將有專人導覽場次，讓貴賓更有深度的理解經典作品風格精隨；闡述如何突破設計界限，不斷創作出一件件精彩作品，成就獨具一格的藝術精品與跨時代的時尚指標。除此之外，更有適合攜帶兒童一起參與的導覽專場，來場富有意義的美學傳承之旅。

立即預約專屬導覽場次：https://cartierline.com.tw/event/reserve/202203120327

 

關鍵字：

Cartier, 卡地亞

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