一抹秒吸收！春季「輕盈眼霜」推薦，潤澤卻毫無負擔感

▲膨潤緊緻的眼周看起來就很年輕。（圖／翻攝自IG/ahc_official、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

眼周肌膚只有臉頰皮膚的1/10薄，熬夜、貪杯、疲勞過度、睡眠不足都會在雙眼洩漏痕跡，研究顯示第一道老化細紋，最常出現在眼周，為了維持雙眼緊緻明亮感，眼部保養顯得格外重要。

通常我們的生活習慣、體質因素都會影響眼周的肌膚，像是缺少運動、脫水、睡眠不足、甚至鼻炎都會讓血液的成分變化 ，當氧氣含量減少、血液變暗，藍色的靜脈在薄透的眼周上呈現出暗影，成為疲累的黑眼圈。

一旦代謝不佳血液流動得更慢時，體液停滯聚集就造成浮腫。眼周肌膚不只薄還缺乏汗腺、皮脂腺不足、肌肉支撐也較少，保水力不佳加上頻繁眨眼的情況下便容易產生魚尾紋。

想要擁有豐潤緊緻的眼周，防堵細紋生成，更不想輕易從眼周洩漏老化痕跡，眼部保養絕對不能等。

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獨特的布丁質地，能快速被肌膚吸收並改善浮腫、暗沉問題，恢復明亮眼神。

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添加多種高濃度維他命、溝鹿角菜萃取和多醣體成分，補足眼周需要的水分，對於解救眼周細紋很有幫助。

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質地清爽好吸收，搭配按摩可以幫助減緩細紋、黑眼圈、眼袋等惱人困擾。

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