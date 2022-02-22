NFT龍頭「無聊猿」推出42萬元巨大公仔！二創設計將進軍時尚產業

記者王則絲／台北報導

近年「元宇宙」崛起，其中堪稱NFT（非同值化代幣）界龍頭的「無聊猿」（BAYC）在全球都有收藏家。看準無聊猿的地位與人氣，電商品牌美而快旗下公司禾東國際，今（22日）正式設立全新品牌White Labs，獲得無聊猿作品授權並「實體化」販售，第一波動作推出要價約42萬元台幣的「真人尺寸」公仔，以及服飾等單品，未來還將會研發更多配件單品，進軍時尚產業。

▲White Labs於今日舉辦發表會。（圖／品牌提供）



White Labs於今日發表會上，宣布已透過IP授權方式取得33隻無聊猿的圖像使用權，首波動作推出了三種尺寸的無聊猿6965公仔，分別為160cm、80cm、32cm的大小，售價為6以太幣（約42萬台幣）、3以太幣（約21萬台幣）和1以太幣（約7萬台幣），必須先於OpenSea購入限量單品的專屬NFT，獲得該二創NFT的所有權後，再向White Labs索取實體公仔，此外還加碼推出無聊猿圖案的小圖短袖T恤，並於今日限量開賣。

▲無聊猿NFT擁有者之一春風現身。（圖／品牌提供）



活動上邀請到玖壹壹隊長春風站台，他正是與White Labs合作的其中一個無聊猿NFT收藏家，春風所擁有的無聊猿樣式為表情特別激動的猴子，頭上戴著寫有「神風」的頭帶，特別適合他，春風提到他的第一支無聊猿是麻吉大哥送給他的，因此而開啟了他的元宇宙之旅，開始進行其他NFT收藏與投資，關於此次合作他提到：「NFT結合實體的概念很酷！」而被問到希望自己的BAYC能被什麼樣的方式二次創作，他笑答：「金項鏈還不錯吧？或者做一件滿版的潮流猴子襯衫，好像也是蠻帥的，很適合我。」

在NFT市場中，無聊猿（BAYC，Bored Ape Yacht Club）與CryptoPunks為兩大龍頭，就算你沒研究NFT，也肯定在社群網站上看過全球明星們的分享，而無聊猿現在一隻單價最低約要100顆以太幣（約台幣七百萬元）才買得到，市值相當高，CryptoPunks#5822頭像日前則是以8,000枚以太幣（約2,370萬美元、5.6億台幣）創下最高成交價。

▲White Labs首波推出的160cm無聊猿6965公仔。（圖／記者王則絲攝）



White Labs透過IP授權而非買斷的方式，找來無聊猿NFT擁有者進行分潤合作，利用二創方式開發衍生產品，未來還可能會持續潮時尚單品的方向前進，包括服裝、配件，讓喜歡這些NFT作品的年輕人們，不必跨越進入元宇宙的高門檻，便能將喜歡的NFT融入生活。