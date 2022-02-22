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皮膚科醫師曝4種「乳霜神用法」！混蘆薈膠秒變保濕鎮定面膜

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▲▼ 皮膚科醫師曝4種「乳霜神用法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享許多人都不知道的4種乳霜用法。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

乾燥寒冷的冬季，是最需要乳霜滋潤肌膚的時刻，但你是不是也只會將乳霜用在每日保養收尾的最後一步？其實乳霜還有許多你想像不到的超神用法！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享了許多人都不知道的4種乳霜多元用法，像是加上蘆薈膠變成能快速保濕鎮定的面膜，用一次效果比單塗乳霜10次還好，小資女、保養控們快來學。

▲▼ 皮膚科醫師曝4種「乳霜神用法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

1.面霜＋泥膜：提升保濕力，避免拔乾

用到油份少、上臉容易乾燥緊繃的泥膜，或是乾性肌冬季想敷泥膜又怕乾燥時，可以先取適量保濕乳霜和泥膜混合均勻後再上臉，這樣在不影響吸附效果的同時，還能提升保濕感。

▲▼ 皮膚科醫師曝4種「乳霜神用法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

2.面霜＋精油＋保鮮膜：臉部按摩打底

先以保濕噴霧噴灑全臉打底後，用面霜混合一泵或一管精油，均勻塗抹上全臉，作為按摩打底，全臉按摩後，再用保鮮膜貼上臉封閉敷5分鐘，幫助吸收。

▲▼ 皮膚科醫師曝4種「乳霜神用法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

3.冷藏面霜＋蘆薈膠：厚敷鎮定

用冷藏過的乳霜與蘆薈膠，以1：1比例混合，塗抹上全臉，蘆薈膠的高滲透力能幫助乳霜的有效成分更快吸收，並起到降低皮膚溫度、鎮定保濕的作用。

▲▼ 皮膚科醫師曝4種「乳霜神用法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

4.面霜＋濕紗布：石膏面膜打底

在使用石膏面膜前，先厚敷一層面霜並覆蓋上浸濕的紗布，作為打底，既能進行保護，又能讓面霜的吸收效果更好。

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關鍵字：

保養, 護膚, 乳霜, 面霜, 用法, 萬用, 皮膚科醫師, 醫生

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