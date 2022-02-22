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蕾哈娜背「22年前古董DIOR包」曬孕肚　根本行走的時尚歷史書　

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記者王蓁蓁 / 台北報導

美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）驚喜宣布懷孕後，經常在街頭被捕捉到「曬孕肚」的畫面，向來風格大膽的她，近日再度以皮革綁帶上衣走上街頭，除了大方露出孕肚外，狂野的性感造型瞬間辣翻全場，其中最搶鏡的便是她手上出自DIOR 2000年秋冬、早已絕版的紮染馬鞍包，而她之前也曾穿上香奈兒（CHANEL）1966年秋冬系列的粉色外套現身，讓人不禁驚嘆她的「衣櫃」收藏，即便晉升媽咪時髦力照樣絲毫不減。

▲蕾哈娜手拿DIOR 2000年秋冬系列Saddle Bag馬鞍包曬孕肚。

蕾哈娜早前以性感皮革綁帶裝現身街頭，只見她以綁帶巧妙襯托傲人上圍，明顯隆起的孕肚讓畫面更加吸睛，令人完全移不開視線，同時搭配豹紋紮染皮草大衣與蛇紋高跟鞋，瞬間女王氣場全開。不過，最搶鏡的不外乎是她手上那顆出自John Galliano在2000年秋冬大秀，為DIOR打造的紮染Saddle Bag馬鞍包，在當時可以說是超火的經典夯包，即便是現在在Vintage市場上也十分難買。

▲同系列天鵝絨紮染毛毛大衣也是蕾哈娜的收藏之一。（圖 / IG@diggzy）

此外，同一系列蕾哈娜也將一款天鵝絨紮染毛毛大衣納入收藏，同樣是相當珍稀的款式，她以簡單的白T加上紮染牛仔褲作搭配，令人不免驚嘆她的時尚駕馭力。

▲蕾哈娜 。（圖／翻攝IG）

▲蕾哈娜（Rihanna）以一款CHANEL（香奈兒）絕版粉色外套走上街頭曬孕肚。（圖 / 翻攝IG@diggzy）

蕾哈娜當然的收藏不只如此，還記得她前陣子穿著一款粉色長版外套，並以半敞開的方式秀出孕肚現身，趁機宣布懷孕的好消息，粉嫩的桃紅色系也讓不少粉絲紛紛猜測，蕾哈娜或許懷上的是女孩。而這款粉色外套便是出自香奈兒1996年的秋冬系列，同樣極具珍藏價值，過去她也曾曬出來自同系列的粉藍格紋毛呢大衣，並以休閒服飾做混搭走上街頭，再次證明了蕾哈娜超強的穿搭力。

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關鍵字：

蕾哈娜, DIOR, CHANEL

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