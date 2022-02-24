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風・Luxury／「錶王」打造全球唯一座鐘、限量錶　慶夥伴50歲生日

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▲▼ PP X 高登 。（圖／公關照）

▲高登鐘錶創辦人林廷萬（右）與PP經營者Stern家族合作超過半世紀，與Philippe Stern建立深厚友誼。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1972年於新加坡成立的高登鐘錶（Cortina），零售版圖從新加坡單店家族企業，擴及馬來西亞、泰國、印尼、香港、台灣及澳洲等地，近期更完成先施鐘錶Sincere Watch收購計畫。今年高登鐘錶歡慶50周年，與創辦人林廷萬家族有半世紀深厚交情的「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）經營者Stern家族，特別打造獨一無二的Ref. 20145M-001「新加坡天際線」座鐘，以及限量100只的Ref. 5057G-010 Calatrava全新限量版白金腕錶，表達祝賀之意。

▲▼ PP X 高登 。（圖／公關照）

▲PP全球最大經銷專賣店位於台北101購物中心。

兩大鐘錶家族的緣分，始於66多年前高登鐘錶創辦人林廷萬和已故的PP家族Henri Stern先生之間的聯繫，締結零售合作夥伴關係，助PP在東南亞和東亞地區發展，至今高登鐘錶於亞洲管理6間PP專賣店，包括全球最大、131坪的台北101專賣店。PP特別為其50周年慶，獻上獨一無二的大禮，創作Ref. 20145M-001「新加坡天際線」大明火掐絲琺瑯圓頂座鐘，共使用 9.2米長的24K金線勾勒出新加坡著名地標魚尾獅吉祥物、濱海灣花園、濱海藝術中心到濱海灣金沙購物中心的輪廓，以及50種色階琺瑯展現繽紛色調，為非賣品。

▲▼ PP X 高登 。（圖／公關照）▲▼ PP X 高登 。（圖／公關照）

▲PP為高登鐘錶50周年慶創作獨一無二的Ref. 20145M-001「新加坡天際線」座鐘。（圖／品牌提供，以下同）

錶迷有機會收藏的紀念錶則為限量100只的Ref. 5057G-010 Calatrava白金腕錶，錶圈裝飾三排手工機刻雕巴黎釘紋，搭配炭灰色放射狀至黑色漸變邊緣的面盤，搭載超薄240 PS IRM C LU自動機芯，具時、分、小秒、日期、月相及動力儲存顯示，而透明藍寶石水晶底蓋則有「Cortina Watch 50th Anniversary - Since 1972」紀念字樣。

▲▼ PP X 高登 。（圖／公關照）▲▼ PP X 高登 。（圖／公關照）

▲PP專為高登鐘錶50周年推出限量100只的Ref. 5057G-010 Calatrava白金腕錶，1,656,000元。

PP除了打頭陣推出高登鐘錶50周年紀念錶，兩者也將攜手舉辦巡迴特展，讓錶迷一睹特殊款風采。此外，蕭邦（Chopard）、崑崙錶（Corum）、Franck Muller、H. Moser & Cie、TAG Heuer（泰格豪雅）與Blancpain等品牌，都將陸續發行限量錶祝賀高登鐘錶，足見其在亞洲的影響力。

▲▼ PP X 高登 。（圖／公關照）

▲Franck Muller也將推出高登鐘錶50周年特別版腕錶，此為Franck Muller Vanguard 系列玫瑰鏤空鑽錶。

►「錶王」921萬罕見追針萬年曆錶登台　新配色誘藏家

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關鍵字：

風Luxury, PP, Patek Philippe, 錶王, 百達翡麗, 高登鐘錶

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