IKEA爆紅冬天神器「靠枕棉被」開箱！加碼平替款只要一半價錢

▲IKEA爆紅冬天神器「靠枕棉被」示範開箱。（影／記者林明瑋攝）



記者王則絲／台北報導

最近整個台灣籠罩在冷空氣與鋒面之下，許多民眾都不敵低溫直呼：「實在太冷！」這時IKEA早先所推出的「靠枕棉被」便再度浮上檯面，成為話題保暖單品，今天《ET FASHION》就來帶大家開箱實穿，同時加碼示範另一平價款式，只要爆款的一半價錢，在這天氣裡穿著工作、用電腦再適合不過了！

▲IKEA爆紅冬天神器因近期溼冷天氣再度引發話題。（圖／品牌提供）



IKEA其實早在去年初就推出一款「FÄLTMAL靠枕／棉被」，被稱為是「懶人必備」以及「冬天神器」，平時收納起來就是一個普通的方形靠枕，但是拉鍊拉開後，便可以直接穿上身，瞬間化為柔軟舒服的睡袋，且身前的網袋設計還可以拿來放置物品，超適合「沙發馬鈴薯」一族，塞著遙控器與零食便可以待在裡頭一整天。

▲「FÄLTMAL靠枕／棉被」，NT＄1,499。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）



不過這款「FÄLTMAL靠枕／棉被」只有墨綠色一款顏色可選，這次《ET FASHION》開箱還找來了另一款「LÅNESPELARE多功能靠枕／蓋毯」加碼示範，黑色的外型大家接受度更高，和FÄLTMAL一樣平時可收納成靠枕，天冷時打開便能當作保暖蓋毯使用，有袖子、又可以蓋腿，能方便手部活動，因此穿著坐在電腦桌前工作再適合不過了！非常適合上班族們在辦公室或家裡準備一件，售價為上一款的一半，更為平易近人。

▲「LÅNESPELARE多功能靠枕／蓋毯」，NT＄699。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

【更多受歡迎保暖單品】

這一季冬天，無印良品推出許多保暖好物，像是多款圍巾單品，如以下兩款刷毛圍巾，材質柔軟又保暖，富有多色選擇，外型時髦好看，且最重要的是十分平價，CP值超高。





▲無印良品暖纖毛保暖圍巾，NT＄290。（圖／翻攝自官網）

▲無印良品絨毛刷毛保暖領圍，NT＄299。（圖／翻攝自官網）

居家保暖也不能忽視，既然在沙發上有了IKEA的「靠枕棉被」了，床鋪上則可以準備UNIQLO的HEATTECH刷毛毯，讓人能夠溫暖入睡，經網友實測表示，真的蓋一下就暖了！家裡每個地方都想放一條。

▲UNIQLO HEATTECH刷毛毯(雙人)，NT＄790。（圖／翻攝自官網）