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麥當勞如果推出「肯爺套餐」會長怎樣？暗黑餐盒＋發光玩具帥翻

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記者王則絲／外電報導

美國饒舌歌手肯爺（Kanye West，更名為Ye）曾不只一次公開自己對麥當勞的熱愛，日前驚喜登上麥當勞最新2022超級盃廣告，可說是圓了他的夢。而在麥當勞找來肯爺拍廣告之後，粉絲們便敲碗希望推出聯名套餐，網上就有兩名藝術家Rakitecht和Reeno，率先擅自設計出了「肯爺套餐」，暗黑風餐盒簡直帥翻。

肯爺曾經在推特上說過：「麥當勞是我最愛的餐廳。」還曾為麥當勞寫過一首詩，可說是麥當勞的忠實粉絲。情人節時麥當勞釋出最新廣告，內容以「Can I get uhhhhhhhhhhhh……」為主軸，描述民眾們點餐時常發生的猶豫狀況，這時肯爺便開著他的Russian Sherp ATV 來到得來速，搞笑上演一段尷尬的「uhhhhhhhhhhhh」，畫面十分幽默。

然而，在肯爺終於與自己最喜歡的餐廳有了第一次廣告合作後，許多粉絲都紛紛敲碗，希望可以推出聯名「肯爺套餐」，等不到雙方正式合作的消息，已經有藝術家網友們率先幫麥當勞設計好了，「如果推出麥當勞推出肯爺套餐會長怎樣？」大概就是這樣子。

▲藝術家自創麥當勞推出的「肯爺套餐」。（圖／翻攝自IG）

▲藝術家自創麥當勞推出的「肯爺套餐」。（圖／翻攝自IG）

▲藝術家網友設計出「The HappYe Meal」。（圖／翻攝自IG@reenostus）

藝術家Rakitecht和Reeno在IG上分享了自己設計的「肯爺套餐」——「The HappYe Meal」，除了全部以黑色為主來凸顯肯爺的風格，餐盒部分參考了肯爺新歌MV中出現的童年房子，看起來很詭譎，黑色的「MCDONDA BURGER」呼應新專輯《DONDA》；一旁發光的玩具則是他推出的音樂裝置「Stem Player」，做成玩具模樣帥翻了；還將雞塊做成肯爺的ATV全地形車的形狀，打造「YEEZY TRUCK MCNUGGETS」雞塊；蘋果片包裝上卻畫了禁止蘋果的符號，影射肯爺新專輯不登陸Apple Music的驚人舉動。

每一項食物都很有哏，令人會心一笑，雖然這並不是真的合作消息，但許多網友看了之後都表示讚賞，希望麥當勞有天可以採用這些想法。

關鍵字：

Kanye west, Ye, 肯爺, 麥當勞, 廣告, 肯爺套餐

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