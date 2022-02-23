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《金魚妻》43歲長谷川京子全裸入鏡超吸睛，逆齡美貌靠「4招」

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▲▼《金魚妻》長谷川京子全裸入鏡超吸睛 。（圖/翻攝自IG/長谷川京子）

▲43歲長谷川京子的好身材讓人讚嘆。（圖／翻攝自IG/kyoko.hasegawa.722）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

近來日劇《金魚妻》討論度極高，劇中人妻全員出軌成為話題外，女星長谷川京子的裸露畫面更是讓人驚嘆連連，43歲的她全裸入鏡，完美身材完全不輸20多歲的年輕女孩，讓人想一探究竟她的保養之道。

▲▼《金魚妻》長谷川京子全裸入鏡超吸睛 。（圖／翻攝自Netflix）

▲長谷川京子在《金魚妻》中有大膽激情演出。（圖／翻攝自Netflix）

長谷川京子有著深邃臉孔，平常喜歡在IG大方展現美好身材，更自創內衣品牌更主打「釋放女性內心深處的自由」，和老公離婚之後更活出美好樣貌，更在日劇《金魚妻》中有裸露演出，完全是自信心的展現。

老公外遇是運動契機

她曾公開透露自己曾因發胖感到焦慮，和年輕相比增加了10公斤，導致自信心全無，咬牙運動且成功增肌後，鍛鍊出完美身型，讓她不再糾結體重數字，更靠著此成功拯救婚姻。

瑜珈幫助緊緻身型

她也對瑜珈情有獨鍾，瑜珈能幫助訓練核心耐力，對於伸展肌肉線條更是有感，同時也能藉由瑜珈沉澱心情和放鬆壓力。瑜珈雖然雖沒有顯著的減重效果，但長時間累積，對於身材塑形非常有幫助。

#頭皮按摩養出豐盈髮絲

私下的她很重視頭皮保養，洗頭後都有一套固定的按摩手法，搭配頭皮精華按壓刺激穴道，幫助活絡毛囊，促進秀髮生長。吹頭髮前一定會抹上髮油，避免吹風機對髮絲的熱傷害。

#杜絕乾燥！每天必做保濕

乾性膚質若是沒顧好，很容易冒出細紋，因此她每天會花30分鐘以上保養臉部，日常最重視保濕、抗老，從化妝水、精華、乳液通通不能漏，更是依賴敷面膜養出盈潤感肌膚，肌膚潤澤了，底妝才能更漂亮。

關鍵字：

金魚妻, 長谷川京子, 逆齡, 保養

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