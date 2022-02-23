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凱特王子妃穿高跟鞋溜滑梯穩住優雅形象　開懷大笑洩童心

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▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特王子妃玩溜滑梯，開懷大笑展露童心。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國凱特王子妃睽違近5年單獨出國訪問，昨抵達丹麥進行為期兩天的參訪，目的是了解丹麥對於兒童身心健康所做的努力，以及祝賀丹麥瑪格麗特女王（Queen Margrethe II）登基50周年。凱特的行程中包括參觀位於哥本哈根大學的樂高基金會Playlab，她見到內置的管狀蜿蜒溜滑梯，踩著三吋高跟鞋的她玩心大發，不顧形象溜一回，所幸滑到鏡頭前依然優雅，她開心大笑大展童心。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特穿上多次曝光的Zara紅色西裝外套，手拎約24,000元的Aspinal London包。（圖／路透社）

在丹麥亮相首日，凱特身穿她已在公開場合穿過數次的雙排金扣Zara紅色西裝外套，搭配V領的荷葉邊白襯衫、黑色西裝褲，手拎倫敦品牌Aspinal London約24,000元的黑色鱷魚皮壓紋手提包，俐落大方。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特戴丹麥品牌Maria Black約5,300元的珍珠耳環，以「時尚外交」展現親和力。（圖／路透社）

每回出訪的造型，凱特總會發揮巧思加入當地的特色服飾或配飾，藉由穿搭拉近與該國的距離。此次丹麥行也不例外，她所戴的珍珠耳環，出自2010年創立的丹麥品牌Maria Black，約5,300元便能擁有，再度以「時尚外交」展現親和力。

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關鍵字：

凱特, 王子妃, Zara

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