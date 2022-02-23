《鬼滅之刃》「九柱」班機登場！空姐穿禰豆子圍裙、還能吃到炎柱便當

實習記者吳昀庭／綜合報導

日本動漫《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」結束後，人氣仍然居高不下，先前曾與《鬼滅之刃》聯手推出主題班機的日本航空公司ANA，近期又宣布要再度合作，推出以「九柱」為主題的班機，除了外觀有帥氣的「九柱」圖案，內部座椅裝飾、空服員圍裙也融入相關元素，還能吃到「無限列車篇」炎柱最愛的「牛鍋便當」。

▲日本航空ANA推出《鬼滅之刃》「九柱」班機，圖為聯名合作的第一彈彩繪班機。（圖／翻攝自ana.co.jp，下同）



日本ANA先前就推出過《鬼滅之刃》班機，是以炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助四大主角為主題。這次第二彈則帶來「九柱」班機，外層塗裝可以看到「炎柱」煉獄杏壽郎、「音柱」宇髓天元、「水柱」富岡義勇等9位帥氣角色，而且飛機兩側的圖案還不一樣，看了超想合照留念。

除了外觀吸睛，走進機艙也有滿滿的《鬼滅之刃》元素。飛機的引導語音是由角色聲優錄製，飛機座椅上的頭枕套以綠色皮革，重現炭治郎的羽織花紋，空服員還會穿上以禰豆子和服為靈感設計的圍裙前來服務，更端上「無限列車篇」裡炎柱狂讚的「牛鍋便當」當餐點。

另外，這次也會販售聯名毛巾、保溫瓶、人物壓克力牌資料夾等周邊商品，真的讓粉絲們看了超心動。《鬼滅之刃》班機預計從3月25日開始啟航，可惜目前只飛日本國內線。

喜歡《鬼滅之刃》的話，日本SONY先前曾與《鬼滅之刃》聯名，推出無線耳機、藍牙音響、隨身聽等商品，這次配合「遊郭篇」結束，特別增加了「音柱」宇髓天元款。無線耳機造型簡約，以黑、白兩色為主，上面有人物頭像和日輪刀鍔小圖示，藍牙音響體積小巧、方便攜帶，有粉紅、湖水綠等鮮豔顏色，搭配人物插圖超可愛。

▲日本SONY的《鬼滅之刃》聯名新增了「音柱」款。（圖／翻攝自sony.jp，下同）



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